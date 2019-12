 Vijf apps die die productiviteit stimuleren

Laat apps orde en structuur brengen - Managers die snel afgeleid, chaotisch en/of rommelig werken, hebben doorgaans baat bij orde en structuur. Ook via digitale wegen bestaan hier oplossingen voor. Daarom zet Tele2 Mobiel vijf productiviteit-stimulerende apps op een rijtje.



ToDoist

De app ToDoist houdt alles voor u bij. Alle taken, werkzaamheden en afspraken kunnen eenvoudig in de app ingevoerd worden. Vervolgens is het aan ToDoist om u seintjes en reminders te geven, zodat u niet meer vergeet welke zaken nog open staan. In een helder overzicht wordt alles netjes weergegeven en u kunt zelfs ‘Karma-punten’ verdienen door taken te voltooien. De app is overigens verkrijgbaar voor de smartphone, computer én wearable.



Donut Dog

Deze app is ervoor gemaakt om de gebruiker minder snel afgeleid te laten raken. Het idee is bevordering van de concentratie is de vorm van een passief spelletjes. Terwijl de gebruiker geconcentreerd aan het werken is, produceert de donut machine in de app verschillende donuts voor Focus, uw hond in het spel. En hiervoor zijn vervolgens ook punten te verdienen, dus hoe langer de telefoon ongebruikt blijft liggen, hoe meer donuts en punten, en hoe meer focus u zelf heeft op uw werk; dat is het idee.



Trello

Deze app, die vooral bedoeld is als efficiënte project management tool, is handig om projecten te beheren. Aan de hand van een ‘board’ kunnen alle taken makkelijk toegevoegd worden. Vervolgens kunnen to do’s afgewerkt en gecheckt worden. Ook samenwerking gaat eenvoudig via Trello; waarbij anderen -net zoals bij social media- getagged kunnen worden, zodat zij snel op de hoogte zijn en makkelijk kunnen meekrijgen wat er gedaan moet worden.



Slack

De app is voornamelijk bedoeld om teamwork makkelijker te maken. Deze productiviteitstool stelt de gebruiker in staat om projecten te ordenen en bestanden te delen. Denk hierbij aan documenten, foto’s en video’s. Ook hier is de ‘tagfunctie’ aanwezig, zodat alle co-gebruikers op de hoogte kunnen worden gehouden van vorderingen.



Any.do

Taken en projecten sneller succesvol afronden? De app Any.do kan hierbij helpen. Door deze app te gebruiken kan een kalender gemaakt worden van taken die je moet uitvoeren. Vervolgens stel u bij iedere taak een reminder in zodat u een seintje krijgt en de taak niet uit het oog verliest.