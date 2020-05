 Maatschappelijk verantwoord ondernemen hoeft niet ingewikkeld te zijn

MVO draait om Profit, People en Planet. - De tijd dat bedrijven alleen uit waren op hoge winsten zijn voorbij. In toenemende mate zijn ondernemers zich bewust van hun rol in de maatschappij en proberen er een positieve bijdrage aan te leveren. Anne Brus, Business Developer bij Gio Coffee, heeft het over maatschappelijk verantwoord ondernemen en reikt een aantal praktijkvoorbeelden aan.



Brus legt uit wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is: "Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestrijkt altijd drie dimensies die samen ook wel eens de ‘tripple P bottomline’ worden genoemd. Het gaat om Profit, People en Planet. Deze drie dimensies beïnvloeden elkaar voortdurend en er zijn soms tegenstrijdige belangen. Je bent daarom continu opzoek naar een evenwicht waarbij elke dimensie in zijn waarde wordt gelaten.



Sociale impact creëren

"Eigenlijk begint het allemaal al bij het product. Wat kan het product voor de mensen, de samenleving en de planeet betekenen? Bij koffie draait het bijvoorbeeld om de sociale band op de werkvloer waar we massaal koffiedrinken. Hier zorgt koffie voor meer energie en verbinding, maar thuis is het natuurlijk net zo gezellig om met een vriend of de buren aan de keukentafel een kop koffie te drinken," geeft Brus aan.



Impact op een hoger niveau

Brus benadrukt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen ook op een hoger niveau een sociale impact moet hebben: "Het ondernemerschap moet echt bijdragen aan een betere en eerlijkere samenleving. Wij doen dat bijvoorbeeld door per kopje koffie 1 cent af te dragen aan een Nederlands goed doel. Maar dat is natuurlijk maar één voorbeeld van hoe ondernemingen hun schouders onder een verantwoorde samenleving kunnen zetten. Elk bedrijf zal hierbij een eigen aanpak hebben die past bij eigen kernwaarden en identiteit. Om het gevoel van verantwoord ondernemen te laten leven, is het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is hoe uhet verschilt maakt. Het hoeft daarbij heus ook niet altijd te gaan om een financiële impact. De juiste communicatie kan soms net zoveel impact hebben."



Maximale betrokkenheid creëren

Het moeilijkste is om iedereen op één lijn te krijgen. Dat geeft ook Brus aan: "Er zijn vaak talloze actoren bij een onderneming betrokken, gaande van klanten tot banken, aandeelhouders, overheden, consumenten en leveranciers. Het is niet eenvoudig om iedereen mee te krijgen om verantwoorde beslissingen te maken. Belangrijk is om stakeholders te betrekken in de stappen die genomen worden en duidelijk te communiceren hoe het verschil gemaakt wordt. Naast heldere cijfers over de grootte van het probleem en de impact die gemaakt wordt, mag storytelling niet ontbreken. In een persoonlijk verhaal vertellen hoe mensen geholpen worden, zorgt ervoor dat stakeholders meteen aanhaken en ook aan de slag willen met Social Impact."



Bijdragen aan het natuurlijk leefmilieu

"Wat Planet betreft, de derde P in ons verhaal, kunnen we eigenlijk twee dimensies onderscheiden. Het natuurlijk leefmilieu kunnen we zowel lokaal als globaal bekijken. Denk daarbij aan het zo min mogelijk verstoren van het leefmilieu van omwonenden, terwijl de ecologische impact wordt beperkt. Ook hier zien we dat elke onderneming zijn eigen stappen zet die het best bij het bedrijf passen. De een kiest voor compenseren van de ecologische voetafdruk, terwijl andere stappen nemen om de voetafdruk te verkleinen. Kortom, er zijn veel manieren om een verschil te maken," rondt Brus af.