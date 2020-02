  Circulair inkopen met normen

Op dit moment worden er diverse normen ontwikkeld voor circulaire producten en diensten - Steeds meer organisaties gaan aan de slag met circulair inkopen. Maar waar moet een organisatie beginnen? Met ISO 20400, de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord inkopen, kan er worden vastgesteld hoe daar uitvoering aan te geven.



Inkoop speelt een sleutelrol in de transitie naar een circulaire economie. Inkopers kunnen circulaire innovatie aanjagen met de juiste uitvraag. Inkoop is nauw verbonden met de duurzaamheidsstrategie van een organisatie. Organisaties met circulaire ambities kunnen aan de hand van ISO 20400 hun duurzame strategie verbinden aan de praktijk van inkoop.



Innovatie

ISO 20400 hanteert de definitie van de Ellen McArthur Foundation van circulaire economie. Met deze definitie kunnen organisaties in de uitwerking zelf praktisch vorm geven aan hun visie op het gebied van circulaire economie: wordt de nadruk gelegd op producten die afkomstig zijn van herwonnen materialen of worden producten hergebruikt in de toekomst? Afhankelijk van de eigen visie, maar ook behoeften en mogelijkheden geeft de inkoper handen en voeten aan de circulaire economie.

ISO 20400 is breder dan uitsluitend circulair inkopen. MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) gaat over milieu maar ook over mensen. Toch wordt er in ISO 20400 expliciet aandacht besteed aan de circulaire economie.



Specificeren met NEN normen

Van bouw tot matrassen, van ecodesign tot circulaire businessmodellen: op dit moment worden er diverse normen ontwikkeld voor circulaire producten en diensten. In de specificatie kan ook naar normen worden gevraagd. Zo spreken de inkoper en leverancier dezelfde taal.



Meer informatie vindt u op nen.nl