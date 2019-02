 Werknemers trots op maatschappelijk betrokken werkgever

55-plussers zijn het meest geďnspireerd door hun werkgever - 51 procent van werkend Nederland vindt de eigen organisatie inspirerend. 55-plussers werken het meest geïnspireerd (73 procent) en 36-jarigen het minst (31 procent). Werknemers vinden hun werkgever inspirerend als er sprake is van een hoge maatschappelijke betrokkenheid, ook wel purpose genoemd.



Hoe sterker de purpose van een organisatie, hoe meer deze inspireert. Inspiratie heeft een grote invloed op de effectiviteit van medewerkers, de impact van leiderschap en de aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt. Inspirerende organisaties profiteren daarmee van een hogere betrokkenheid, bevlogenheid en effectiviteit van medewerkers.Deze inzichten komen uit de achtste editie van de Inspirerende 40, de jaarlijkse studie naar inspiratiewaarde van organisaties onder 1.446 Nederlandse werknemers. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Synergie.



Levensfases en carrièrestappen hebben invloed

Er lijkt een zekere samenhang te zijn tussen de mate van inspiratie en de levensfases en carrièrestappen van medewerkers. Nieuwkomers op de arbeidsmarkt (generatie Z) zoeken steeds vaker inspirerende organisaties op. Gedurende de eerste en eventueel tweede baan fluctueert de inspiratiewaarde. Er is een dip bij een leeftijd rond 36 jaar. Dit kan samenhangen met een nieuwe gezinssituatie (de komst van kinderen en werk-privébalans). De pieken treden op rond 45 en 57 jaar, wanneer het vaak wat rustiger is in de privésituatie. Daarna neemt de mate van inspiratie en dus ook de betrokkenheid van werknemers af.



Laagopgeleiden

Laagopgeleiden blijken significant meer geïnspireerd (61 procent) dan hoogopgeleiden (42 procent). De eerste groep lijkt meer trots te voelen, terwijl hoogopgeleide medewerkers (hbo beperkt, wo aanmerkelijk) dat gevoel minder ervaren. Opvallend is dat mensen met een lagere opleiding, maar met een bovengemiddeld inkomen, het meest geïnspireerd zijn. Of mensen fulltime of parttime werken, heeft geen invloed op de mate van inspiratie.

Joris van Zoelen, Organisatiestrateeg bij Synergie, licht toe: "Al acht jaar op rij laat de Inspirerende 40 zien dat inspiratie grote impact heeft. Binnen bedrijven met een hoge inspiratiewaarde zijn werknemers meer arbeidseffectief en is het bedrijfsresultaat significant beter. Tel daarbij op dat deze organisaties geen last hebben van de krapte op de huidige arbeidsmarkt, maar juist genieten van een toestroom aan open sollicitaties. Inspiratie klinkt wellicht als een modewoord of lijkt ongrijpbaar, maar het is in de huidige economie onmisbaar om succesvol te zijn en impact te maken op de maatschappij, omgeving en organisatie. Het goede nieuws is dat iedere bestuurder of CEO kan werken aan de inspiratiewaarde, mits de visie en purpose authentiek zijn."