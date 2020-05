 Thuiswerkend Nederland richtte binnen enkele minuten home office in

De digitale volwassenheid van werkend Nederland: ook na de crisis vaker thuis aan het werk - 61 procent van de Nederlanders was slechts een paar minuten bezig met het instellen van een thuiswerkplek toen de coronacrisis uitbrak. Dat blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van Voiceworks. Inmiddels werkt alweer een groot deel van het land vanuit huis en beginnen de voor- en nadelen langzaam maar zeker aan het licht te komen.



Het is dan ook tijd om de balans op te maken van de anderhalvemetersamenleving: zitten we straks vaker dan voorheen op onze digitale werkplek?

Uit het onderzoek van Voiceworks blijkt dat bijna driekwart van de Nederlanders (74 procent) het hebben van geen reistijd een voordeel vindt, gevolgd door flexibel met werktijd kunnen omgaan (41 procent), zelfstandig werken (26 procent) en positieve effecten op het milieu (21 procent). De belangrijkste nadelen zijn het missen van connectie met het bedrijf en collega’s (55 procent), vermoeider raken door online meetings (27 procent) en minder structuur in de dag (21 procent).



Veerkracht

Volgens Terry Aurik, CEO van Voiceworks toont de Nederlander zich veerkrachtig. "De crisis kwam onverwachts en heeft ons voor grote uitdagingen gesteld, op persoonlijk, maar zeker ook op professioneel vlak. Het gros van de Nederlanders heeft in een mum van tijd een home office ingericht met bijbehorende digitale tooling. Het is mooi om te zien dat thuiswerkend Nederland hier de voordelen van in ziet en de verwachting is dan ook dat na de crisis mensen meer blijven thuiswerken dan voorheen."



Thuis na corona?

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan de helft (59 procent) van de Nederlanders verwacht na de coronacrisis vaker thuis te blijven werken. "De situatie waarin we nu zitten heeft laten zien dat thuiswerken niet ten koste hoeft te gaan van de productiviteit. Juist nu komen ook de voordelen van thuiswerken aan het licht, zoals de afname van files en het flexibel omgaan met werktijden," aldus Aurik.Ook als we straks terug naar kantoor mogen adviseert Aurik werkgevers om hun medewerkers te motiveren op regelmatige basis thuis te werken. "Wellicht is vijf dagen vanuit thuis werken wat veel, maar waarom zou u niet een aantal vaste thuiswerkdagen per week inplannen? Zo is er genoeg structuur en regelmatig contact met collega’s, maar blijft u ook profiteren van de positieve effecten van thuiswerken."



Investeren in comfortabele thuiswerkplek

Als vaker thuiswerken in de lijn der verwachting ligt, is het ook goed om te investeren in een comfortabelere thuiswerkplek. Zo kwam er bijvoorbeeld uit het onderzoek naar voren dat slechts 56 procent van de Nederlanders een bureaustoel gebruikt en dat maar 52 procent aan een bureau werkt. Volgens Aurik is dit ergonomisch gezien niet goed. "Als u wilt dat werknemers vaker thuiswerken dan moet u ervoor zorgen dat ze daar de juiste middelen voor hebben."



Stel bereikbaarheid in

"Bedrijven en experts krijgen signalen dat een groeiend aantal werkenden last heeft van spanningsklachten," stelt Aurik. "In de 24-uurseconomie is het belangrijk om balans te houden tussen zakelijk en privé – ook tijdens en na de coronacrisis. Dat u altijd bereikbaar kunt zijn bijvoorbeeld via telefoon of laptop, wil niet zeggen dat u ook altijd bereikbaar moet zijn. In het onderzoek gaf 57 procent van de respondenten aan dat het instellen van persoonlijke bereikbaarheid belangrijk is bij flexibel werken. Zorg dat werknemers zelf de regie in handen houden en de mogelijkheid hebben om hun bereikbaarheid in te richten, zodat er ook momenten van rust zijn."