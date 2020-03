 Coronavirus verandert het spel voor thuiswerken

Zorg voor een veilige verbinding - Mark Rutte laat de nieuwe maatregelen rondom het coronavirus weten. Er wordt aangeraden zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Voor de gezondheid een goed idee, maar wat is de impact op het bedrijfsleven?





Nu overheden over de hele wereld reageren op de verspreiding van het Coronavirus, zien we ongekende aantallen mensen die op afstand verbinding maken met bedrijfsnetwerken. De toch al gespannen IT- en beveiligingsinfrastructuur staat hiermee extra onder druk. Veel organisaties zijn niet voorbereid op het massaal thuiswerken van hun werknemers en proberen de uitdagingen in real time te begrijpen, onder uitzonderlijke omstandigheden.



Grotere risico's

Als een apparaat eenmaal buiten de netwerkinfrastructuur van een organisatie wordt gebracht en op nieuwe netwerken en WIFI wordt aangesloten, worden de risico's groter. Er is een aantal eenvoudige stappen die organisaties kunnen nemen om de cyber-risico's die gepaard gaan met de connectiviteit op afstand, te verminderen. Kaspersky adviseert het volgende:

• Zorg voor een VPN voor het personeel om veilig verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk.

• Alle zakelijke apparaten - inclusief mobiele telefoons en laptops – dienen te worden beschermd met passende beveiligingssoftware, ook mobiele apparaten (bv. om gegevens te kunnen wissen van apparaten die als verloren of gestolen zijn gemeld, om persoonlijke en werkgegevens te scheiden en om te beperken welke apps kunnen worden geïnstalleerd).

• Implementeer altijd de nieuwste updates voor besturingssystemen en apps van de toegangsrechten van mensen die op het bedrijfsnetwerk zijn aangesloten.

• Beperk de toegangsrechten van mensen die op het bedrijfsnetwerk zijn aangesloten.

• Zorg ervoor dat het personeel zich bewust is van de gevaren van het reageren op ongevraagde berichten.