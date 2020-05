 Flexwerkers essentieel om coronacrisis te overleven en economie te redden

Zonder flexwerkers geen wederopbouw economie - Ruim een derde (36 procent) van de Nederlandse leidinggevenden vindt flexwerkers essentieel voor hun bedrijf om de coronacrisis te overleven. Bijna zestig procent (57 procent) denkt dat flexwerkers onmisbaar zijn om de economie er weer bovenop te krijgen zodra de crisis voorbij is. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR Flex.



Bijna de helft van de flexwerkers komt dankzij de crisis op straat te staan, blijkt uit de meest recente cijfers. Ook voor flexwerkers die door de coronacrisis hun werk verliezen maar geen recht hebben op een gewone uitkering , werkt het kabinet aan een noodregeling. Terecht, zegt ruim de helft van de leidinggevenden (52 procent) in het onderzoek. Wieneke Brandt, Product Director XpertHR Flex: "In Nederland zijn er bijna 1,9 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie waarvan 254.000 als uitzendkrachten. Dat de helft daarvan zonder werk zit is natuurlijk wrang. Toch zien leidinggevenden in dat flexwerkers met name in de toekomst essentieel zijn voor de wederopbouw van onze economie. Tegelijkertijd zien we dat veel bedrijven momenteel worstelen met de regels omtrent flexwerken. Niet alleen vanwege corona, maar ook door de Wet Arbeidsmarkt in Balans, de nieuwe arbeidswet."