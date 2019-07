 Digital nomad heeft behoefte aan persoonlijk contact met community

Digital nomad zoekt persoonlijke connectie, ontwikkeling van vaardigheden en uitwisseling van kennis - Waar flexwerken inmiddels een bekend begrip is binnen de huidige arbeidsmarkt, wint nu ook het volledig locatie-onafhankelijk werken als digital nomad aan populariteit.



Door de groeiende digitalisering zijn deze professionals in staat overal ter wereld online op afstand te werken. Ondanks de voordelen van deze work-lifestyle blijft de behoefte aan persoonlijke connectie met andere digital nomads groot, blijkt uit onderzoek van LinkedIn onder 300 Nederlandse digital nomads. De onderzoeksresultaten werden gisteravond in Amsterdam gepresenteerd tijdens de eerste editie van community event LinkedIn Nomad Talks bij Tribes, de plek waar business nomads wereldwijd bij elkaar komen.



Uitdagingen

Hoewel remote werken volgens de nomads ook vele voordelen met zich meebrengt - het gevoel van vrijheid (56 procent) en zelf hun agenda kunnen indelen (51 procent) - brengt voor langere tijd in het buitenland ook uitdagingen met zich mee. Al zijn digital nomads voor hun werk altijd online verbonden en is een meerderheid actiever op social media zoals Twitter, LinkedIn en Instagram, het leggen van ‘offline’ sociale netwerkcontacten blijkt voor ruim een op de vijf digital nomads een uitdaging.

"Dit onderzoek toont aan dat digital nomads zowel online als offline op zoek zijn een community van gelijkgestemden," zegt Marcel Molenaar, Country Manager Benelux bij LinkedIn.



Vacaturebank voor nieuwe opdrachten

Uit het onderzoek blijkt dat het eerste contact met potentiële klanten vooral wordt gelegd via de website en mond-tot-mond reclame (beide 32 procent). Zoals het onderzoek aantoont kan het genereren van nieuwe leads een uitdaging vormen voor digital nomads. Meer dan voor professionals in loondienst lijkt het voor freelance digital nomads een uitdaging om nieuwe opdrachten te vinden en binnen te halen. Twee op de vijf professionals geeft aan dat werken in het buitenland het lastiger maakt om nieuw werk te vinden. De interesse in een soort vacaturebank voor ‘remote’ projecten en klussen is onder deze freelance nomads dan ook groot: tweederde (65 procent) geeft aan hier behoefte aan te hebben. De toenemende populariteit van volledig locatie-onafhankelijk werken vraagt ook om aanpassing in de manier van werven van dit talent.



Professionele ontwikkeling

Ondanks de uitdagingen heeft deze work-lifestyle een positieve invloed op de ontwikkelingen van de professionals. Digital nomads zijn van mening dat in het buitenland werken ervoor zorgt dat zij:

hun netwerk hebben vergroot en worden uitgedaagd in hun werk

zelfstandiger zijn

creatiever zijn in de manieren van netwerken



Dit lijkt tevens de basis te vormen voor succes. Zelfvertrouwen (66 procent), aanpassingsvermogen (61 procent) en sociale vaardigheden zoals netwerken (42 procent) zijn volgens de nomads de drie belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om succesvol in het buitenland te kunnen werken. In de huidige dynamische en continue veranderende wereld is het bijspijkeren en ontwikkelen van vaardigheden essentieel. Online leeromgevingen kunnen helpen om soft skills te ontwikkelen. Met bijvoorbeeld een online cursus professioneel netwerken kan talent groeien en kunnen concrete carrièrestappen gezet worden.