 Kwart minder vacatures sinds intelligente lockdown

Halvering stageplaatsen ten opzichte van 2019 - Uit analyses van Jobdigger en Intelligence Group over de meest actuele arbeidsmarktdata van de Nederlandse arbeidsmarkt (tot en met zondag 19 april), zijn een aantal waarnemingen en conclusies te trekken. Zo is er een kwart (-24 procent) minder vraag (vacatures) sinds de intelligente lockdown. Sinds het begin van het jaar zijn er gemiddeld 36 procent minder vacatures.



De meeste vacatures zijn verdwenen bij het bedrijfsleven (-35 procent) sinds de intelligente lockdown. Met -16 procent is de krimp bij de uitzendbureaus en werving- en selectiebureaus een stuk kleiner.

De daling in het aantal nieuwe vacatures lijkt te af te vlakken of zelfs te stabiliseren, na vijf weken intelligente lockdown.

De meeste vacatures zijn verloren gegaan in Zeeland, Groningen, Flevoland en Overijssel. Met name in Zeeland en Groningen lijkt de vraaguitval te versnellen. In Friesland is de vraaguitval het kleinste en is er in week-16 zelfs sprake van een licht herstel.

Het aantal stages is sinds de intelligente lockdown, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met 50 procent gedaald. Ten opzichte van het begin van 2020 is het aantal stages met 43 procent gedaald.

Het aantal bijbanen is sinds de intelligente lockdown, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met 64 procent gedaald. Ten opzichte van het begin van 2020 is het aantal bijbanen met 47 procent gedaald.

De totale vraag blijft -historisch gezien- redelijk groot met 45.606 nieuwe online vacatures in alleen week 16-2020.

De vraag naar zowel bureau- als corporate recruiters is bijna gehalveerd sinds de crisis (-47 procent).

Extra vraag

Slechts in een klein aantal beroepen is op dit moment extra vraag. In 81 procent van alle beroepsgroepen in Nederland is momenteel sprake van een krimpende vraag. Het relatief goede nieuws is dat het absolute volume aan nieuwe vacatures met 45.606 vacatures nog steeds groot is én dat de daling in nieuwe vacatures lijkt af te vlakken na de eerst grote klap die medio maart heeft plaatsgevonden. De bijna halvering (-47 procent) van de nieuwe vraag naar zowel bureau- als corporate recruiters is hier een gevolg van, evenals het stagneren van de mobiliteit op de arbeidsmarkt van deze groep.



Vooral jongeren in de problemen

Voor vooral jongeren lijken de problemen op de arbeidsmarkt groot te zijn. In vergelijking met 2019 (in de vergelijkbare weken van 15 maart tot en met 19 april 2020) is het aantal gevraagde stages met 50 procent gedaald en het aantal bijbanen met 64 procent. Ook lijkt deze groep, met relatief veel flexibele en tijdelijke contracten, meer dan gemiddeld geraakt te worden door de coronacrisis.

"De arbeidsmarktcrisis die aan het ontstaan is, is op veel onderdelen anders dan die na aanleiding van de financiële crisis. In een periode van maanden zal het aantal werklozen worden gehaald waar in de vorige crisis bijna vijf jaar voor nodig was. Ook het aantal jongeren, schoolverlaters, flexwerkers en zzp’ers zullen harder geraakt worden dan bijvoorbeeld de 50-plusser," aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.