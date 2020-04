 Bijna een kwart minder nieuwe vacatures

Fikse daling in aantal openstaande vacatures - Ten opzichte van het begin van het jaar, zijn er in de laatste week van maart/begin april (week 14) substantieel minder nieuwe vacatures online gepubliceerd. In de laatste week van maart ging het om 53.772 unieke online vacatures, een daling van 24 procent ten opzichte van de eerste week van januari. Zou u het seizoenseffect meerekenen zou het gaan om een daling van 25 procent ten opzichte van deze week in maart 2019.



Het bedrijfsleven laat de grootste daling zien in de nieuw gepubliceerde vacatures ten opzichte van het begin van dit jaar, met een daling van 43 procent. Bureaus (uitzend- en W&S bureaus) daarentegen slechtst tien procent minder vacatures, met in de laatste week van maart zelfs een kleine groei ten opzichte van een week daarvoor. Dit blijkt uit gezamenlijke analyses van Jobdigger en Intelligence Group.



De tien meest gevraagde functies door bureaus, eind maart/begin april 2020

1. Magazijnmedewerker

2. Medewerker Klantenservice

3. Vrachtwagenchauffeur

4. Accountmanager

5. Werkvoorbereider

6. Elektromonteur

7. Operator Food

8. Timmerman

9. Verzorgende IG

10. Administratief Medewerker



Grote regionale verschillen, qua opleidingsniveau nauwelijks verschillen

In Groningen, Drenthe, Zeeland en Overijssel zien we de grootste daling in nieuwe vacatures. In Groningen is de daling 44 procent, gevolgd door Drenthe met 39 procent, Zeeland 36 procent en Overijssel 33 procent. In Friesland is opvallend genoeg nog nauwelijks sprake van een daling in nieuwe vacatures. In de laatste week van maart waren dat er 1.508. Een daling van -twee procent ten opzichte van het begin van het jaar en een groei van +acht procent ten opzichte van week 13.