 Pandemie veroorzaakt rem op arbeidsmarkt: vacaturetrend 23 procent lager dan vorig jaar

Stijgende vraag naar verpleegkundigen en schaarse profielen - Het aantal vacatures is de afgelopen periode sterk gedaald als gevolg van de corona-uitbraak en de maatregelen om het virus in te dammen, zo blijkt uit analyse van Indeed. Hoewel het enige tijd zal duren voordat de vertraging zichtbaar wordt in de officiële arbeidsmarktstatistieken, geven data over vacatures een eerste impressie van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De trends variëren echter sterk per beroepsgroep en opvallend is dat technische en schaarse profielen juist een vlucht nemen.



"In de eerste paar maanden zien we het aantal banen in Nederland stabiel blijven," aldus Arjan Vissers, verantwoordelijk voor strategie bij Indeed Benelux. "Sinds de corona-uitbraak zien we een sterke daling." Vanaf 3 april lag het aantal vacatures 23 procent onder de trend van vorig jaar.



Minder vacatures in veel beroepsgroepen

De Nederlandse vacatures zijn het meest gedaald in beroepsgroepen die direct te maken hebben met het coronavirus. De vertraging in het reizen heeft bijvoorbeeld een duidelijke invloed op de vraag naar werknemers in de luchtvaart en het toerisme in het algemeen. De beperkingen op restaurants en cafés hebben geleid tot een daling van bijna 54 procent van het aantal arbeidsplaatsen, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Samenhangend zijn er fors minder vacatures met betrekking tot chauffeursdiensten en detailhandel.

Vissers: "Mensen bestellen massaal online hun producten, en supermarkten kunnen de vraag niet bijbenen. Er is dus vraag naar specifieke krachten. Deze nieuwe banen zullen het steile banenverlies elders echter niet compenseren, maar kunnen wel een oplossing vormen voor werkzoekenden."

Opvallend is dat de cijfers inmiddels ook lichte dalingen laten zien van vacatures in de verpleegkunde, en bijvoorbeeld de farmacie. Vissers: "Dit terwijl juist de gezondheidssector om hulp zit te springen, maar het gaat hier wel om functies met specifieke kwalificaties." Zo is de vraag naar specifiek ‘ic verpleegkundige’ sinds begin maart met 28 procent toegenomen." De aanwas van die werknemers is echter beperkt, en er is weinig tijd en capaciteit om mensen aan te nemen en te trainen. Daarnaast staan andere takken van de gezondheidszorg ook op de rem, met een teruglopende vraag in de sector als gevolg. De daling is echter aanzienlijk minder dan we in andere sectoren zien."



Sterke vraag naar technische en schaarse profielen

De top drie van banen met dagelijks gemiddeld de meeste vacatures sinds begin maart, wordt aangevoerd door verzorgende ig, gevolgd door werkvoorbereider en verpleegkundige. Als het gaat om de vacatures die in die periode het snelst zijn gestegen, bestaat de top drie uit plc programmeur (+126 procent), machinebouwer (+115 procent) en mechanical engineer (+44 procent). Vissers: "Deze vacatures hebben met elkaar gemeen dat er een specifiek en schaars profiel gevraagd wordt. We zien dat dit type banen nu juist een vlucht neemt."



Grootste dip in horecavacatures

Bij vacatures die het meest in volume zijn afgenomen, voert ‘weekendhulp’ de lijst aan met een daling van 57 procent, gevolgd door kamermeisje (-51 procent) en medewerker bediening (-42 procent). "In de top tien dalers zien we ook vacatures voor cateringmedewerker, medewerker keuken, receptionist en horecamedewerker. Het directe effect van de maatregelen die de horeca hard raken," aldus Vissers.



Vacatures op Indeed Nederland ten opzichte van andere landen

De vertraging op de arbeidsmarkt is in veel landen duidelijk zichtbaar. Italië ging relatief vroeg in lockdown en laat een daling van 31 procent van vacatures zien ten opzichte van vorig jaar. Opvallend is de relatief beperkte afname van de groei in Duitsland, waar het aantal vacatures veertien procent onder de trend van vorig jaar ligt. In het Verenigd Koninkrijk is het grootste effect te zien van afnemende groei, namelijk met ruim 36 procent.