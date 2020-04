 Vertrouwen in arbeidsmarkt afgenomen, thuiswerken niet voor iedereen weggelegd

Het wisselen van een baan wordt uitgesteld - De coronacrisis heeft direct gevolgen voor ons vertrouwen in de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek onder 800 Nederlanders door Motivaction, in opdracht van Nationale Vacaturebank en Intermediair. Zo is er een grote afname zichtbaar in de bereidheid (opnieuw) werk te zoeken.



In het onderzoek van maart 2020 geeft 39 procent van de ondervraagden aan nu niet op zoek te zijn naar een nieuwe baan. In januari van dit jaar was dit nog 31 procent. In januari was 68 procent van de ondervraagden het nog eens of zeer eens met de stelling dat ze gemakkelijk (nieuw) werk konden vinden. In maart is dit gedaald tot 58 procent. Volgens Naaijkens van Nationale Vacaturebank is het niet meer dan logisch dat mensen nu twijfelen over een nieuw baan. "Met de huidige onzekerheid is het zoeken van een nieuwe baan niet het eerste waar u aan denkt." Dit bleek ook uit het zoekvolume op Google, wat in maart met tot 30 tot 40 procent terugliep. "Onze verwachting is dat na de beëindiging van de huidige lockdown zowel het bedrijfsleven als werkzoekenden snel in beweging gaan komen. We zien zelfs in april al een toename van bezoek op onze sites.''



Vacatures op de arbeidsmarkt sterk gedaald

Vergeleken met de maand januari is het aantal aangeboden vacatures in maart met 23 procent gedaald. In de voorgaande drie jaren was in de maand maart nog sprake van een stijging. Gemiddeld worden er in de maand maart 382.056 nieuwe vacatures geplaatst. Afgelopen maand was dat slechts 308.153 vacatures. Alleen de beroepsgroepen zorg, beveiliging, techniek en productie zijn nauwelijks geraakt. De juridische beroepsgroep vertoont zelfs een lichte stijging. Het aanbod stokte halverwege de maand maart, direct na de eerste persconferentie van premier Rutte over de noodmaatregelen.



Thuiswerken is niet voor iedereen weggelegd

Thuiswerken lukt steeds beter maar lijkt vooral weggelegd voor hbo en wo-opgeleiden (55 procent).Voor werkenden met een mbo-opleiding is slechts 31 procent in staat om thuis te werken. Van de werkenden met ten hoogste een vmbo-opleiding werkt slechts zeven procent nu thuis. Van de ondervraagden die thuiswerken zegt de meerderheid dat de samenwerking met collega’s niet onder de situatie te lijden heeft. Ook zegt 35 procent dat ze nu productiever zijn dan op werk. Er is echter een groot verschil in productiviteit te zien in de leeftijd van ondervraagden. De jongste groep, tussen de achttien en 30 jaar oud, geven de meeste ondervraagden aan nu productiever te zijn. Bij de groep tussen 30 en 45 ziet ue dat zij juist het minst productief zijn thuis.