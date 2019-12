 Kosten besparen? Zorg voor fitte medewerkers in 2020

Zo creëert u een gezonde werk-privébalans voor fitte medewerkers - Bij een nieuw jaar horen goede voornemens. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar zeker ook op zakelijk gebied. Deze nieuwe doelstellingen kunt u niet alleen behalen, hier hebt u uw medewerkers hard voor nodig. Als zij fit zijn en lekker in hun vel zitten, plukt u hier namelijk de vruchten van.



Mona Kroon, corporate salesmanager bij Targus, deelt vijf goede voornemens waarmee u medewerkers stimuleert om 2020 fit te beginnen:



1. Creëer een goede werk-privébalans

Helaas blijkt dat steeds meer werknemers te maken krijgen met burn-outklachten. Dit heeft ook voor werkgevers grote gevolgen, dit verzuim kost jaarlijks namelijk 2,8 miljard euro. Een enorm bedrag wat nog steeds stijgt. Tijd om hier iets aan te doen. Door medewerkers een goede werk-privébalans te bieden, zorg je voor gelukkige en gemotiveerde medewerkers. U kunt dit onder andere creëren door flexibele werktijden in te voeren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat medewerkers met flexibele werktijden productiever, energieker en gemotiveerder zijn. Daarnaast kunt u zelf het goede voorbeeld geven door niet in de avonden te mailen of bellen, en regelmatig bespreekbaar te maken hoe het gaat met uw medewerkers. Niet alleen op de werkvloer, maar ook privé.



2. Happy home-office

Af en toe een dagje thuiswerken vinden medewerkers vaak heerlijk. Geen collega’s die ze afleiden, niet aansluiten in de file naar het werk en lekker hun eigen muziek opzetten. De mogelijkheid om thuis te werken kan ook bijdragen aan een goede werk-privébalans. Een efficiënte thuiswerkplek is hierin wel essentieel. Hierdoor kunnen medewerkers daadwerkelijk productiever aan de slag als ze thuis werken. Door hen een aantal handige tools te bieden, kunnen zij hun thuiswerkdag optimaal benutten. Met een dockingstation kunnen medewerkers al hun benodigde apparaten gemakkelijk verbinden: de printer, luidsprekers, toetsenbord, enzovoorts. Op deze manier hoeven ze alleen hun laptop in te pluggen en zijn ze altijd verbonden met de apparaten die ze nodig hebben om efficiënt te werken. Daarnaast kunt u ze verwennen met een mooie laptoptas zodat ze maar al te graag hun laptop en andere apparatuur veilig mee naar huis nemen.



3. Genoeg beweging voor uw medewerkers

Dat beweging goed is, hoeven we natuurlijk niet te vertellen. Maar door onze drukke levens schiet de sportschool er wel eens bij in. Dit geldt zeker ook voor medewerkers. Reik hen dan ook de nodige handvaten aan waardoor ze (ongemerkt) aan hun dagelijkse beweging komen. Denk bijvoorbeeld eens aan wandelend vergaderen. Dit is niet alleen goed voor de gezondheid, maar het bevordert ook de creativiteit en concentratie. Daarnaast zijn een pingpongtafel op kantoor of een (gedeeltelijke) vergoeding voor een sportabonnement initiatieven die veel bedrijven al hebben ingevoerd. Met de juiste accessoires kunnen medewerkers meteen vanuit de sportschool door naar het werk. U kunt ook maandelijks een sportactiviteit organiseren voor het personeel, tevens goed voor de teamspirit!



4. Gezond eten en drinken op de werkvloer

Medewerkers die gezond eten en drinken zijn productiever en minder vaak ziek. Echter kunt u niet voor uw medewerkers bepalen wat ze eten, zeker niet buiten het werk om. Wel kunt u hen voorzien van de optie tot gezond eten en drinken. Een fruitmand voor tussendoortjes, soep voor in de pauze en geen frisdranken of ongezonde snacks tijdens de vrijdagmiddagborrel. Uit onderzoek blijkt zelfs dat medewerkers van hun leidinggevende verwachten dat er gezond eten wordt aangeboden. En natuurlijk mag u af en toe een 'cheatday' inlassen met broodjes kroket of taart, daar zal niemand over klagen.



5. Hippe (gezonde) bureauaccessoires

De werkplek van 2020 ziet er een stuk moderner uit dan die van tien jaar geleden. Zo hebben veel bedrijven afscheid genomen van de vaste PC en deze vervangen door laptops. Mede door deze ontwikkeling hebben we tegenwoordig veel mogelijkheden om al dat bureauwerk aangenamer te maken voor ons lichaam. Met verstelbare (sta)bureaus kunt u een goede houding aannemen en afwisselen van staan naar zitten, en andersom. Door een aantal grote skippyballen aan te schaffen kunnen medewerkers hier ook af en toe op gaan zitten. Hiermee wordt u gedwongen om uw houding constant stabiel te houden en uw core te versterken.