 HR-professionals kunnen eigen welzijnsambities niet bijbenen

Fysieke en mentale fitheid is van strategisch belang, maar praktijk blijft achter - Nederlandse HR-professionals voelen zich sterk verantwoordelijk voor de fysieke en mentale fitheid van werknemers, maar komen er lang niet altijd aan toe om werknemers daar daadwerkelijk over te adviseren.



Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek van Gympass onder meer dan 100 Nederlandse HR-professionals.



Welzijn een grote prioriteit

Welzijn is een onderwerp dat erg leeft in zakelijke kringen. Bijna driekwart (74 procent) van de Nederlandse HR-professionals voelt zich verantwoordelijk voor de fysieke gezondheid van hun werknemers. Ruim acht opde tien (82 procent) beschouwt het fysieke welzijn dan ook als een strategisch focuspunt van hun organisatie. Dit wordt door een deel al in de praktijk gebracht door werknemers te voorzien van bijvoorbeeld een sportprogramma (55 procent) of gezonde lunchopties (60 procent).



Contrast in vinden en doen

Ook vinden de HR-professionals het belangrijk dat werknemers qua gezondheid een adviserende rol op zich nemen. Toch bestaat er een contrast tussen waarover ze vinden dat er moet worden geadviseerd, en waarover ze ook daadwerkelijk adviseren.

Hoewel 86 procent het belangrijk vindt om te adviseren over de work-life balance, doet slechts 61 procent dat ook.

Hoewel 83 procent het belangrijk vindt om te adviseren over mentale weerbaarheid, doet slechts 53 procent dat ook.

Hoewel 45 procent het belangrijk vindt om te adviseren over de benodigde slaap of rust, doet slechts 25 procent dat ook. Mentale weerbaarheid steeds belangrijker agendapunt

Dat het stimuleren van de mentale fitheid steeds hoger op de agenda staat bij bedrijven merkt Gympass ook. Melissa van Gestel, CEO van Gympass Nederland: "We zien dat er naast de fysieke activiteiten ook steeds meer behoefte is aan ontspanningsactiviteiten. Zowel de fysieke als de mentale fitheid van werknemers speelt een centrale rol in de mate waarin ze presteren op werk. Het is goed om te zien dat veel werkgevers zich hier verantwoordelijk voor voelen en daarin willen investeren. In de praktijk weten echter veel werkgevers nog niet hoe ze het corporate welzijnspakket of vitaliteitsprogramma het beste kunnen inrichten."