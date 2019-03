 De werkplek moet energie genereren

Werkplek zou moeten inspireren: kies voor kwaliteit - Heeft uw werkplek effect op uw werkprestatie? Nicolas Pop, organisatiepsycholoog en oprichter van Fitch, betoogt van wel: "De werkplek moet meer inspiratie genereren dan de thuisplek. Waarom zou u anders naar uw werk gaan?"



Pop’s redenering is een simpele redenering, die in de praktijk weinig opgaat. Recepties zijn tegenwoordig eerder bemand door een computer dan door een vriendelijk gezicht, wachtruimtes lijken zo steriel mogelijk ingericht en het lijkt wel alsof de kantoorkleuren erop uitgekozen worden om vooral nietszeggend en karakterloos te zijn. "Beige, bruinig en grijzig zijn populair. Allemaal kleuren waar niemand over kan vallen."



Kostenefficiëntie is de norm

Kostenefficiëntie lijkt de nieuwe norm van het kantoor te zijn geworden. Menselijke behoeftes worden hierbij uit het oog verloren. Maar is deze zogenaamde kosten efficiëntie eigenlijk geen paradox als we het menselijke aspect in ogenschouw nemen? Zo lijkt TL-licht een goedkope, betrouwbare investering. Echter, dit TL-licht bestaat uit een stroom snelle lichtflitsen waarvan je de flikkering niet met het bewuste oog kunt waarnemen. Onbewust, nemen onze zenuwcellen deze lichtflitsen echter wel waar. Pop vindt het dus ook niet vreemd dat werkstress gerelateerd is aan de ‘kostenefficiënte’ TL-buizen waar we iedere dag onder plaatsnemen.

Daarentegen blijkt uit onderzoek dat natuur een positief effect heeft op onze gezondheid en ons humeur, en dus indirect onze werkprestaties. Helaas is de in de hoek weggestopte kantoorplant vaak van plastic en vormt slechts een slappe suggestie aan de natuur.



Voort wat hoort wat

"Wat u geeft, kunt u terugverwachten," redeneert Pop. Neem de koffiemachine als voorbeeld. Ongeacht hoeveel sterkte streepjes worden aangegeven op de weinig uitnodigende plastic doos die als u geluk heeft niet defect is, hij smaakt naar slootwater. Allicht, wanneer de klok vijf uur slaat is het een verademing. Heerlijk thuis opladen met lekkere koffie, waar het lekker ruikt en u energie van krijgt van de gezellige omgeving.



Het resultaat

Pop vraagt zich af: "Wat voor kwaliteit dienstverlening kunnen werkgevers verwachten van hun medewerkers, indien ze hen in een omgeving plaatsen van inferieure kwaliteit?" Als een werkomgeving energie opslokt in plaats van genereert, zal het werk hier onder lijden. De ‘kostenefficiëntie’ blijkt dus een paradox te zijn. Het resultaat? De introductie van ‘Het nieuwe werken’. Thuiswerken wordt steeds grootschaliger omarmd. En met goede reden volgens Pop: "Waarom zou men niet gaan werken op de plek waar zoveel aandacht en liefde aan is besteed, om te vertrekken naar een inspiratieloos, grijs kantoor? Het huis verlaten, omdat de werkplek meer inspiratie biedt. Dat zou de filosofie van ieder kantoorarchitect én werkgever moeten zijn. Stuur deze wijsheid direct door naar uw baas!