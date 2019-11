Zo wordt uw organisatie een leider in duurzaamheid Wilt u ook een voortrekkersrol vervullen op het gebied van duurzaamheidsmanagement? - Vrijwel elke organisatie doet tegenwoordig iets met duurzaamheid. Dat maakt het steeds lastiger om uw bedrijf te profileren als duurzaam. Toch is dat zeker niet onmogelijk.



Jay Gould, president en CEO van Interface, geeft vier tips voor een duurzame bedrijfsstrategie die wél onderscheidend is. Wilt u ook een voortrekkersrol vervullen op het gebied van duurzaamheidsmanagement? Dan adviseert Gould u om deze cruciale uitgangspunten te hanteren:



1. Leg de lat hoger dan de rest

"Toen ik bij Interface ging werken, was ik erg gefocust op geld verdienen," blikt Gould terug. "Eigenlijk was ik ook meer een klimaatscepticus. Interface-oprichter Ray Anderson wilde van Interface een klimaatneutraal bedrijf maken. Mijn plan was om deze missie voort te zetten. Ik had verwacht dat de bekende klimaatactivist Paul Hawken me hiervoor een schouderklopje zou geven, maar ik kreeg juist commentaar. Hawken zei dat het niet voldoende is om geen schade toe te brengen aan het milieu. Volgens hem is het noodzakelijk om een positieve impact te realiseren." Gould besloot zich te verdiepen in klimaatverandering en de wetenschap daaromheen. "De schade beperken is niet ambitieus genoeg. We moeten er alles aan doen om de planeet te herstellen."



2. Werk de strategie uit in pijlers

Vier praktijkgerichte pijlers:

Leef klimaatneutraal. "Alles dat u van de aarde gebruikt, moet u op de een of andere manier ook weer teruggeven," licht Gould toe.

Omarm CO2. "Zie CO2 niet als de vijand, maar als iets positiefs. Bijvoorbeeld als een grondstof voor producten."

Laat de natuur afkoelen. Gould: "De natuur heeft het klimaat altijd zelf geregeld. Dat natuurlijke vermogen moeten we ondersteunen."

Loop voorop in de nieuwe industriële revolutie. "We willen de maakindustrie van binnenuit veranderen, zodat deze een positieve rol speelt in de klimaatproblematiek."

3. Durf impopulaire keuzes te maken

Een duurzame bedrijfsstrategie vergt initiële investeringen, maar kan ook zeer rendabel zijn. "Het is mogelijkom duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand te laten gaan," stelt Gould. "Dan is het wel belangrijk om vast te houden aan duurzame principes, ook als dat op het eerste oog botst met de zakelijke belangen."



4. Meet het effect van duurzaam beleid

Interface beschouwt het milieu als een belangrijke stakeholder. Net als bij andere stakeholders zoals werknemers, klanten en aandeelhouders worden de prestaties zorgvuldig gemeten.



