 Tips om uw bedrijf te verduurzamen in 2020

Managers, zet duurzaamheid op de agenda - Managers kunnen In 2020 niet meer om duurzaamheid heen. Het besparen van energie, materialen hergebruiken en duurzame producten leveren, worden steeds belangrijk binnen (commerciële) organisaties. De interesse van de consument voor duurzaamheid neemt namelijk jaarlijks toe. Hierbij draait het niet alleen om het communiceren dat u als bedrijf duurzaam bezig bent, maar klanten willen ook graag het resultaat zien van verduurzaming.



Westfalen Gassen vertelt u meer over duurzaamheidsactiviteiten die dit jaar bovenaan de agenda van managers dienen te staan.



Managers, zet duurzaamheid op de agenda

Circa 50 procent van de Nederlanders let op duurzaamheid tijdens de aanschaf van producten of services. Binnen bepaalde industrieën, zoals de energie-industrie, ligt dit percentage zelfs ruim boven de 60 procent. Als moderne manager kunt u dus niet achterblijven. Bepaalde zaken op het gebied van duurzaamheid worden óf zijn zelfs verplicht gesteld. Een eerste duurzaamheidsmaatregel die door de Nederlandse overheid is ingesteld, is het verbeteren van de energie labels van kantoren. Bent u als manager verantwoordelijk voor de zoektocht naar een nieuwe kantoorruimte van minimaal 100 vierkante meter? Houd er dan rekening mee dat het vanaf 2023 verplicht is dat het kantoor minimaal beschikt over energielabel C. Wilt u liever uw huidige kantoor verduurzamen? Het plaatsen van isolerende kozijnen, HR++ glas en zorgen voor goede isolatie zijn een aantal basisstappen die u kunt nemen om de duurzaamheid te verbeteren.



Duurzaamheid en (koel)installaties

Waar de duurzaamheidsregelgeving binnen kantoorruimtes pas invloed heeft 2023, moeten bedrijven die gebruik maken van koelinstallaties dit jaar al rekening houden met gewijzigde regels. Sinds begin 2020 is het verboden om (koel)installaties bij te vullen met gassen die een hoger GWP hebben dan 2500. Het GWP geeft de invloed van het middel op het broeikaseffect weer. De overheid eist dat bedrijven gefaseerd overstappen naar duurzame koudemiddelen zoals propaan, helium en ammoniak. Houd er tijdens de aanschaf van nieuwe of tweedehands koelinstallaties rekening mee dat de installatie een duurzaam koudemiddel bevat. Zo kiest u als manager voor een toekomstbestendige oplossing en worden onnodige kosten voorkomen.



Directe duurzaamheidsoplossingen in 2020

Organisaties die direct aan de slag willen met het verduurzamen van het bedrijf, hebben in 2020 legio mogelijkheden. Managers die duurzaamheid binnen de organisatie willen doorvoeren, kunnen in veel gevallen zelfs rekenen op subsidies van de overheid. Onderzoek bijvoorbeeld of uw organisatie in aanmerking komt voor de Energie Investeringsaftrek (EIA), Milieu Investeringsaftrek (MIA) of de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Wanneer uw bedrijf investeert in energiezuinige technieken kan dit een flink fiscaal voordeel opleveren. Dit vrijgekomen budget kunt u onder andere inzetten om extra LED-verlichting, zonnepanelen en bewegingssensoren te plaatsen.

Mogelijk lijkt duurzaamheid overigens in het begin weinig op te leveren. Maar houd als manager altijd in het achterhoofd dat klanten het een unique-selling-point vinden wanneer organisaties duurzaam ondernemen. Niet alleen kunt u dus enkele duizenden euro besparen qua energiekosten. Duurzaam werken kan zelfs voor een forse toename van de verkoopinkomsten zorgen.