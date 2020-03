 Vijf tips voor een perfecte videosollicitatie

Oefen de videosollicitatie van te voren - Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep, sociale contacten worden zoveel mogelijk vermeden. Werkzoekenden die net waren begonnen met solliciteren merken waarschijnlijk dat dit nu even op een lager pitje komt te staan. Sollicitatiegesprekken worden vanzelfsprekend uitgesteld. Maar solliciteren kan gelukkig ook heel goed via Skype en FaceTime! Oftewel: videosolliciteren.



Monsterboard geeft vijf tips voor de perfecte videosollicitatie. We kunnen de effecten van deze crisis op de economie nog niet goed beoordelen. Het kan best zijn dat in deze onzekere tijden bedrijven voorzichtig zijn in het aannemen van nieuw personeel. Toch zijn er nog altijd bedrijven die misschien wel juist nu hard mensen nodig hebben. Veel werkgevers geven dan de voorkeur aan videosolliciteren boven een telefonische sollicitatie. Logisch, als u alleen met iemand belt mist u een belangrijk deel, namelijk de non-verbale communicatie. Hebt u binnenkort een videosollicitatie op de planning staan? Geen zorgen, met deze tips bent u in ieder geval voorbereid!



1. Kleed u netjes aan.

Zorg ervoor dat u er representatief uitziet. Trek hetzelfde aan wat u had aangetrokken wanneer het een face-to-face gesprek zou zijn. U kunt denken: ze zien alleen mijn bovenkant, dus ik kan best mijn joggingbroek aanhouden, maar u helemaal omkleden werkt vaak ook als goede motivatie.



2. Kies de goede omgeving.

Let goed op waar u gaat zitten. Kies een plek met een rustige, neutrale achtergrond. Let ook een beetu op eventuele zonsinval of schaduw en ga niet bij een open raam zitten als daar veel lawaai vandaan komt. En als u het gesprek via uw laptop voert, zet dan u telefoon uit! Dit zou u ook doen tijdens een live sollicitatie, dus vergeet het tijdens een videosollicitatie ook niet.



3. Let op uw lichaamshouding.

Hoewel video een beter beeld geeft dan alleen een telefoongesprek, uw lichaamshouding is op beeld moeilijker te beoordelen dan in het echt. Onze tips: maak oogcontact, kijk niet naar uzelf op het scherm maar kijk naar degene met wie u het gesprek hebt. Ook is het belangrijk dat u armen en handen in beeld zijn, hiermee kunt u meer van uzelf laten zien. Laat vooral zien dat u enthousiast bent!



4. Wees uzelf!

Dit klinkt natuurlijk als een open deur, maar bij solliciteren via video is de verleiding groot om een ‘spiekbriefje’ te gebruiken. Dit kan ook best, maar zorg ervoor dat u vooral ook spontaan overkomt en niet de antwoorden op de vragen gaat oplezen. Wilt u wel graag een spiekbrief gebruiken? Zet er dan alleen steekwoorden op, en gebruik het subtiel als geheugensteun.



5. Oefen, oefenen en oefenen.

Zet Skype of FaceTime aan, en oefen het gesprek met uzelf! Of met een familielid of vriend op afstand. Zo raakt u gewend aan uzelf op scherm en dat zelfvertrouwen komt de echte videosollicitatie straks alleen maar ten goede. En vergeet ook vooral niet de apparatuur te checken. Het zal u maar gebeuren dat op het moment suprême de Skype-app op u telefoon of laptop niet werkt of u microfoon weigert. Vraag dus goed welke video-tool er gebruikt gaat worden en test, test, dubbeltest!