 Aantal unieke vacatures in de zorg stijgt met twaalf procent

Zorgprofessionals zeer schaars - Het aantal unieke (online) vacatures in de zorg is in een jaar tijd met twaalf procent gestegen; van 27.152 in het derde kwartaal van 2018 naar 30.491 in Q3 2019. Dit blijkt uit een onderzoek van Intelligence Group in opdracht van Compagnon.



Naast de stijging van het aantal vacatures, blijft ook de vacaturedruk in de zorg bijzonder hoog. Zo heeft iedere actieve baanzoeker (29.400 totaal) de keuze uit maar liefst vier vacatures (104.800 in het afgelopen jaar).

Vooral in de verpleegkunde is de vacaturedruk ongekend hoog. Gespecialiseerde verpleegkundigen (hbo) op zoek naar een baan hebben met 8:1 de keuze uit de meeste vacatures. Maar ook wijkverpleegkundigen (7:1) en mbo verpleegkundigen (6:1) zijn erg gewild. "Er is nog steeds een enorm tekort aan zorgprofessionals," zegt Frank Roders, Directeur van Compagnon. "Vanwege de toenemende vergrijzing wordt dit tekort in de komende jaren alleen maar groter. Maar liefst twintig procent van alle zorgprofessionals is 55 jaar of ouder en zal in de komende tien tot vijftien jaar uitstromen."



Arbeidsmarktactiviteit

Binnen de zorgsector zijn 446.700 personen werkzaam in loondienst. Daarnaast werken er 41.000 zzp’ers in de zorg, een stijging van elf procent ten opzichte van het afgelopen jaar en zouden 5.400 werklozen met een zorgopleiding graag in de sector aan de slag willen. Opvallend genoeg is slechts zes procent van de 452.100 werklozen en mensen in loondienst actief op zoek naar een (nieuwe) baan. Ter vergelijking: onder de totale Nederlandse beroepsbevolking bedraagt dit maar liefst twaalf procent. Ondanks de lage arbeidsmarktactiviteit is toch veertien procent van de zorgprofessionals het afgelopen jaar van werkgever gewisseld. Elf procent wisselde van baan bij dezelfde werkgever. Roders: "Ondanks dat ze veel minder vaak actief op zoek zijn, wisselen zorgprofessionals ongeveer even vaak van baan als werkgevers in andere beroepsgroepen. Het is daarom van belang om ook de latente doelgroep (44 procent) bij het wervingsproces te betrekken, omdat zij niet direct in aanraking komen met vacatures."



Wervingsproces

Waar bijna de helft van de Nederlandse beroepsbevolking in het afgelopen jaar actief is benaderd voor een baan, bedraagt dit percentage onder zorgprofessionals slechts 35 procent. Zorgprofessionals vinden een nieuwe baan in 25 procent van de gevallen via bekenden of het eigen netwerk. Roders: "Hieruit blijkt de noodzaak van een sterk referral programma voor de werving van nieuwe zorgmedewerkers. Niet alleen voor eigen medewerkers, maar ook buitenstaanders zoals patiënten en hun familie zijn hierbij interessante partijen."



Behoud van medewerkers

Van de oud-zorgprofessionals die het afgelopen jaar van vakgebied wisselden, deed 41 procent dit uit onvrede over hun toenmalige functie. Slechts zestien procent stroomde uit omdat hun contract niet werd verlengd. Roders: "Het behoud van bestaande zorgmedewerkers is minstens zo belangrijk als het aantrekken van nieuwe professionals. Om medewerkers binnen boord te houden, is het van belang ze gelukkig te houden". Uit het onderzoek blijkt dat zorgprofessionals veel belang hechten aan onregelmatigheidstoeslag, een acceptabele werkdruk en de mogelijkheid tot parttime werken.