 42 procent thuiswerkers kleedt zich anders dan tijdens normale werkdag

Helft werkt in trainingsbroek, kwart in pyjama - Maar liefst vier op de tien Nederlanders die momenteel gedwongen vanuit huis werken, kleden zich op werkdagen anders dan voorheen. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.525 Nederlanders die thuiswerken, uitgevoerd door Panelinzicht. Van alle ondervraagden zegt 48 procent geregeld in zijn of haar joggingsbroek te werken. Maar ook de pyjama is populair.



Zo heeft maar liefst een kwart van de respondenten de afgelopen maand, één of meerdere dagen volledig in zijn of haar nachtgoed doorgebracht.

Opvallend genoeg zijn vooral vrouwen momenteel wat losser in hun kledingkeuze. Zo draagt 50 procent van hen tijdens een thuiswerkdag geregeld een trainingsbroek en bracht maar liefst 27 procent van hen de afgelopen maand, één of meerdere dagen volledig in hun pyjama door. "In het begin van de lockdown zat ik ook met een trainingsbroek achter mijn bureau," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Ik ben daar na een paar dagen toch van teruggekomen omdat ik merkte dat het ten koste ging van mijn scherpte en energie. Door mezelf te kleden alsof het weekend is, ging ik me ook zo gedragen. Toen ik mijn normale kleding weer aan had, ging mijn productiviteit door het dak."



Persoonlijke hygiëne

Gedwongen thuiswerken leidt overigens niet alleen tot een losser kledingbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat we ook lakser zijn geworden wat betreft onze uiterlijke verzorging. Vooral thuiswerkende mannen blijken zichzelf nog weleens te verwaarlozen. Zo ligt het percentage mannen dat stelt dat hun persoonlijke hygiëne te lijden heeft onder het gedwongen thuiswerken, twee keer zo hoog (veertien procent) als onder vrouwen (zeven procent). Ook wanneer het om douchen gaat, is er een duidelijk verschil te zien. Zo zegt maar liefst één op de vijf mannen de afgelopen maand minder vaak gedoucht te hebben dan voorheen, tegenover slechts veertien procent van de vrouwen. Franke: "Wanneer u niet meer iedere dag naar kantoor gaat, begrijp ik dat sommige mensen wat makkelijker worden op het gebied van persoonlijke verzorging. Toch probeer ik iedere dag onder de douche te stappen. Niet alleen om mijn vriendin een plezier te doen, maar ook om mijn normale dagelijkse ritme zo goed mogelijk vast te houden."



Tandenpoetsen

Niet alleen werd er de afgelopen maand door thuiswerkers minder vaak gedoucht, ook onze mondhygiëne liet geregeld te wensen over. Zo zegt maar liefst 22 procent van de ondervraagden in de afgelopen maand één of meerdere dagen zijn tanden niet te hebben gepoetst. Wederom zijn mannen (26 procent) lakser dan vrouwen (zeventien procent). Maar ook vrouwen laten tijdens de thuisquarantaine de teugels varen. Zo zegt de helft van de thuiswerkende vrouwen tijdens de coronacrisis meerdere dagen geen make-up te hebben gedragen en/of hun haren niet te hebben gewassen. Franke: "Ondanks dat uw collega’s het niet meer kunnen ruiken, lijkt het me verstandig om gewoon uw tanden te blijven poetsen. Het laatste wat u wilt, is na de lockdown met een torenhoge tandartsrekening te worden geconfronteerd."