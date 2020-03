 Tien tips om efficiënt thuis te werken tijdens het coronavirus

Leg uzelf een efficiŽnt thuiswerkritme op - Thuiswerken komt steeds vaker voor. In de meeste gevallen kiest u er zelf voor, maar nu met de corona-pandemie is het een noodzaak. Thuiswerken is wel even iets anders dan op kantoor. Hoe blijft u productief en zorgt u dat u niet afgeleid raakt? De experts van Knab geven tien tips om uw thuiswerkdag een boost te geven.



Start van de dag



1. Op tijd opstaan

U hoeft nu niet naar uw werk te reizen, dus dan kunt u mooi langer blijven liggen. Toch? Nee, het is beter om het reguliere ritme aan te houden en dus op tijd op te staan. Routine is cruciaal voor uw energielevel en uw productiviteit.



2. Goed ontbijten

De verleiding is misschien groot om de dag direct te beginnen door uw laptop/pc op te starten en aan de slag te gaan. Vergeet echter niet goed te ontbijten. Een ontbijt helpt u met een goede start van de dag. Ook krijgt u zo energie binnen, wat bijdraagt aan uw productiviteit.



3. Thuiswerkplek

Creëer een speciale plek om thuis te werken. Vanuit uw bed, aan de keukentafel of op de bank is thuiswerken toch minder productief en het is niet goed. Daarnaast helpt een speciale plek u productiever te zijn, omdat u die plek zult gaan associëren met werken.



Structuur



Plannen

4. Maak een planning voor uzelf. Wat moet u doen en wanneer moet het af zijn? Zo kunt u makkelijker voor uzelf bepalen wat u gaat doen en wat eventueel later kan. Daarbij biedt een planning een handig geheugensteuntje. Tools als Trello kunnen hiervoor handig zijn, maar ook met pen en papier komt u al een heel eind.



Benut de ochtend optimaal

5. De meeste mensen zijn het meest productief in de ochtend. Maak dus goed gebruik van de ochtenduren. Belangrijke zaken kunt u tijdens deze uren oppakken. Minder belangrijke taken pakt u vervolgens in de middag op.



Afleiding voorkomen



Prioriteiten stellen

6. Concentratie is het belangrijkst tijdens uw thuiswerkdag. Het is daarom verstandig om niet overal ‘ja’ tegen te zeggen, als u verzoeken krijgt van uw collega’s.. Tuurlijk, u moet bereikbaar blijven. Dat betekent echter niet dat u alles maar op moet pakken. En is het echt belangrijk? Dan kunt u de taak altijd nog in uw planning zetten.



7. Smartphone opzij

Als er iets afleidt, is het wel uw mobiele telefoon. Hier komt allerlei informatie op binnen, via bijvoorbeeld social media, e-mail, corona-liveblogs en WhatsApp. Leg uw telefoon daarom weg, zet ‘m op vliegtuigstand of geef uw telefoon aan uw partner of huisgenoot (als u die heeft).



Persoonlijke verzorging



8. Eten en drinken

Een lege koelkast is vervelend. Niet alleen omdat u soms snelle trek kunt krijgen, maar ook omdat u dan naar de supermarkt zult moeten. Dat kost weer tijd. Ook drinken (koffie, thee en water) is belangrijk voor de energie en concentratie. Op kantoor had u misschien collega’s die regelmatig langskwamen voor een refill, maar thuis zult u er zelf voor moeten zorgen. Zorg dus dat u gehydrateerd blijft.



9. Blijf in beweging

Sporten zorgt voor een heldere geest een hernieuwde energie. Verstandig dus om in beweging te blijven. Zet het desnoods in uw planning. U kunt een vast moment op de dag (of in de week) prikken om even te sporten. Nu de sportscholen dicht zijn kunt u buiten even een paar blokjes wandelen of joggen in het park. Of volg desnoods een yogales via YouTube.



10. Stop op tijd

Voor u het door heeft werkt u tot in de late uurtjes door, maar of dit uw productiviteit ten goede komt? Waarschijnlijk niet. Probeer uw dagen daarom niet te lang te maken en stop op tijd. Bijvoorbeeld als u moe wordt of niet meer happy bent met de manier waarop u uw taken uitvoert. Ook kunt u van tevoren een ‘eindtijd’ noteren in uw planning. En houdt u er aan!