Nog meer thuiswerktips! - Monteurs, dokters of kinderdagverblijfleidsters kunnen natuurlijk niet thuiswerken. Zeker tijdens de Coronacrisis zijn mensen in onder andere de zorg en het onderwijs harder nodig dan ooit. Een groot deel van werkend Nederland kan gelukkig deze weken wel thuiswerken. Naast uw laptop en een gezonde dosis discipline hebt u niets meer nodig.



En het heeft ook wel wat voordelen: meer concentratie want u wordt niet afgeleid door collega’s, geen files, en u kunt uw eigen tijd indelen. Maar thuis lonkt misschien wel de tuin of dat ene huishoudelijke klusje. Monsterboard geeft zes tips om zo efficiënt mogelijk thuis te werken. Zo haalt u het optimale uit deze weken!



1. Kleed u aan. De weg van bed naar laptop is enorm kort als u thuiswerkt. De verleiding om in uw pyjama achter uw laptop te kruipen is groot. Maar onthoud: als u zichzelf aankleedt, dan verkeert u in de werksfeer i.p.v. chillsfeer. En voor thuiswerkers die liever gewoon in joggingpak blijven: trek dan in ieder geval uw schoenen aan. Ga ook gewoon aan een bureau of eettafel zitten en lig niet op de bank of bed.



2. Maak een planning. Stel aan het begin van de dag realistische doelen. Noteer ze op een to-do lijst en streep af als u een taak hebt afgerond. Dat geeft een voldaan gevoel! Dat geldt trouwens ook gewoon voor een normale werkdag op kantoor, maar bij thuiswerken helpt een to-do lijst ook goed bij het afronden van het werk. U kunt dan moeite hebben om de dag af te sluiten en zo blijft u ongemerkt tot laat doorwerken. To-do’s af? Computer uit!



3. Plan pauzes. Een veelgehoorde valkuil voor thuiswerken is de alom aanwezige afleiding. Maar hebt ue thuis echt meer afleiding dan op uw werk? Ook daar loopt u weleens heen en weer naar het koffieapparaat of uw collega’s voor een praatje. Plan thuis twee a drie korte pauzes voor afleiding in. Reserveer tien minuten voor bijvoorbeeld een huishoudelijke taak en zorg dat u zich houdt aan tijd die u plant voor het ophangen van uw was of het uitruimen van de vaatwasser. Daarna kunt u weer met frisse moed verder!



4. Kies blokken productiviteit. Natuurlijk bent u altijd bereikbaar, maar zet gedurende enkele blokken van productiviteit uw notificaties van email en whatsapp uit. Hiermee zorgt u ervoor dat u lekker in de flow blijft werken en u uw concentratie kan vasthouden.



5. Zorg dat u bij alle documenten kan. Het creëren van een fijne werkplek thuis is noodzakelijk om goed te kunnen werken. Denk aan een bureaustoel, maar ook aan de toegang tot documenten. Check voordat yu thuiswerkt de VPN- of cloud verbinding.



6. Maak afspraken met gezin of huisgenoten. Grote kans dat uw huisgenoten ook thuis zijn. Iedereen die thuis kan werken wordt immers geadviseerd om dat te doen, en ook de scholen en kinderdagverblijven zijn dicht. Het kan helpen om afspraken te maken.