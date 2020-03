 Meer break-ups door thuiswerken

Is uw relatie bestand tegen stress en samenzijn? - In deze spannende tijden waarin het nergens anders meer gaat dan over het coronavirus,gaan er ook veel speculaties rond over de effecten van het coronavirus. Zo wordt er onder andere verwacht dat er over ruim negen maanden een heuse babyboom zal ontstaan, maar bestaand onderzoek toont aan dat juist het tegenovergestelde zal gebeuren: het aantal break-ups zal fors stijgen tijdens en na de corona-pandemie. ​



TrustDeals​ heeft hier verder onderzoek naar gedaan.



Financiële problemen

Momenteel zitten veel mensen thuis vanwege het coronavirus. Dat zal niet alleen zorgen voor de nodige financiële problemen, maar ook voor problemen in relaties. Uit onderzoek blijkt namelijk dat zorgen om geld de belangrijkste oorzaak is voor het mislukken van relaties. Ruim een derde van de mensen in een relatie geeft aan dat financiële onzekerheid de grootste uitdaging is in de relatie, en zo’n twintig procent zegt dat de meeste terugkerende ruzies in de relatie gaan over geld.



Langdurig samenzijn

Een langere periode samenzijn lijkt in eerste instantie romantisch, maar het heeft niet altijd een goede afloop. Veel relaties stranden namelijk na langere vakantieperiodes, zoals de zomervakantie en de kerstvakantie. Zo’n een op de vijf relaties gaan uit elkaar na zo’n vakantie. Mensen vinden dat zo’n periode samen veel stress oplevert. achttien procent geeft aan dat te veel tijd samen spenderen zorgt voor veel spanningen. 40 procent van de koppels zegt ook dagelijks te kibbelen tijdens een vakantie samen.



Stress en angst

Daarnaast geeft de onzekerheid van het coronavirus veel mensen stress en angst. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat persoonlijke stress ook de nodige problemen geeft in liefdesrelaties: 45 procent zegt dat stress een negatieve impact heeft op hun seksleven. Men geeft aan dat in periodes van stress, die te maken hebben met externe factoren, minder knuffels te geven, minder lieve woorden te zeggen en minder empatisch te zijn naar zijn of haar partner. Stress zorgt ook voor een verlaagd libido en veel frustratie, en dat is een lechte voorbode, 33 procent vindt namelijk dat een ontevreden seksleven reden genoeg is om de relatie te verbreken.