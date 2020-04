 Thuiswerken: verhoogde mentale belasting vormt uitdaging

Structureel gebrek aan uitdaging kan leiden tot verveling, stress en meer zorgen - De emotionele en mentale belasting onder thuiswerkend Nederland is hoog. Bijna de helft (48 procent) van de thuiswerkers maakt zich zorgen over de eigen gezondheid, 39 procent over de financiële situatie en twintig procent over het behoud van de baan. Dat blijkt uit onderzoek naar de werkbeleving van Nederlanders tijdens de coronacrisis, uitgevoerd door Schouten & Nelissen.



"We zien dat thuiswerkers een lagere productiviteit en slechtere werk-privé balans ervaren. Gecombineerd met een hoge emotionele belasting kan dat stress veroorzaken," aldus Marijke Simons, directeur vitality@work bij Schouten & Nelissen.

90 procent van de respondenten werkt momenteel vanuit huis. Ruim de helft (54 procent) van deze thuiswerkers geeft aan minder productief te zijn dan voor de coronacrisis. Ruim een kwart van alle respondenten vindt de werkdruk op dit moment te laag. "De verlaging in productiviteit is niet per se een gevolg van het thuiswerken. Dat kan ook te maken hebben met een lage werkdruk. Een lage werkdruk kan misschien positief klinken," stelt Simons, "Maar een structureel gebrek aan uitdaging kan ook leiden tot verveling, stress en meer zorgen."



Zorgen over behoud van de baan

Twintig procent van de respondenten geeft aan zich zorgen te maken over het behoud van de baan. 39 procent maakt zich ook ongerust over de eigen financiële situatie, nu of in de nabije toekomst. De baanonzekerheid wordt het meest gevoeld door zzp’ers (36 procent) en medewerkers onder de 30 jaar (25 procent). Deze zorgen zijn niet onterecht in de huidige situatie, volgens Simons. "Het is wel belangrijk dat werkgevers alert zijn op consequenties van deze zorgen. Langdurige zorgen vormen een emotionele en mentale belasting. Dat kan leiden tot meer verzuim, verminderde duurzame inzetbaarheid en betrokkenheid bij de organisatie. Dit geldt ook voor de flexibele schil en ingehuurde zzp’ers. Zij hebben vaak een onmisbaar waardevol expertiseniveau."



Balanceren tussen ‘werk’ en ‘privé’ en minder bewegen

Thuiswerken heeft invloed op de ervaren werk-privé balans. Twintig procent van de thuiswerkers ervaart de werk-privé balans momenteel als slecht, ten opzichte van zeven procent van de medewerkers die aan het werk zijn op locatie. Daarbij ervaren mensen met kinden die vanuit thuis werken een slechtere werk-privé balans (24 procent) dan de thuiswerkers zonder kinderen (veertien procent).

Met de gesloten sportscholen en het advies vooral thuis te blijven, heeft ook de fysieke vitaliteit te lijden bij de ondervraagden. 54 procent van de thuiswerkers geeft aan minder te bewegen dan normaal. Blijf voldoende bewegen, is het advies van Simons. Er zijn veel mogelijkheden en initiatieven om ook in of om het huis te werken aan je fitheid. "Beweging bevordert naast de gezondheid ook de mentale fitheid."



Leidinggeven op afstand: percepties verschillen

Nu het merendeel van de medewerkers genoodzaakt is het werk vanuit huis op te pakken, moeten leidinggevenden hun vaardigheden hierop aanpassen. 57 procent van de leidinggevenden geeft aan dat het leidinggeven op afstand goed of zelfs uitstekend gaat. Voor de andere 43 procent gaat dit echter wisselend of slecht. Ondersteuning hierin vanuit de werkgever is bovendien niet vanzelfsprekend: 39 procent van de leidinggevenden vindt die ondersteuning niet op orde.

Hoe ervaren medewerkers het leiderschap op dit moment? 74 procent van de ondervraagde medewerkers vindt dat de werkgever duidelijk communiceert over nieuwe processen, regelingen of protocollen. Wat betreft het leidinggeven op afstand kan er volgens de medewerkers wel wat verbeterd worden. Aan slechts 47 procent van hen wordt op dit moment gevraagd door de leidinggevende of men het werk aankan. 41 procent van de medewerkers geeft aan dat zij nooit of slechts soms waardering krijgen van de leidinggevende.

"Veel leidinggevenden moet nu omschakelen van taak- naar resultaatgericht leiderschap," zegt Simons. Belangrijk hierbij is de verbinding te houden met medewerkers, duidelijke kaders te scheppen en hier helder over te communiceren. "Geef medewerkers daarnaast ook de ruimte om zorgen te uiten. Ook al is er misschien geen pasklare oplossing voor handen op dit moment, de aandacht voor de emotionele belasting kan al verlichting geven."