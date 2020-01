 Horecaondernemers liggen wakker van WAB

Gaat de WAB een tegengesteld effect bereiken? - Uit onderzoek van Persoonality blijkt dat ondanks dat meer dan 80 procent van de horecaondernemers weet dat de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ 1 januari 2020 van kracht gaat, meer dan de helft niet weet wat de impact gaat zijn op de bedrijfsvoering en bedrijfskosten. Geschat wordt dat dit tientallen miljoenen per jaar extra gaat kosten.



De grootste zorgen bij de horecaondernemers zitten vooral in de extra kosten en de extra tijd die de nieuwe wet met zich meebrengt, om ervoor te zorgen dat men zich houdt aan alle regels. Daarbij is men ook bang dat niet alle regels bekend zijn en om deze reden dus niet kunnen worden uitgevoerd. Juist in de horecasector wordt veel gewerkt (meer dan 70 procent) met flexkrachten. Vooral onder restaurants en cafés zijn er grote zorgen.



Kosten flexibele arbeid

De kosten van flexibele arbeid stijgen door de nieuwe wetgeving met gemiddeld zes a tien procent voor een onderneming in combinatie met (extra) salarisstijgingen vanuit de cao’s. Op jaarbasis is dat meer dan € 2.300,- per fulltime medewerker aan extra kosten. Deze kostenverhogingen afgezet naar de gehele branche (450.000 horecamedewerkers) maakt dat de personeelskosten een beangstigend hoge extra kostenpost wordt.

Jeroen Verhoeven, CFO van Meyer Beheer: "De kostenstijging vanuit de WAB, in combinatie met de verwachte cao-verhogingen, zorgen voor een onverantwoord hoge kostenstijging die de inflatie zal aanjagen tot een ongewenst niveau en daarmee een tegengesteld effect bereiken als bedoeld door de overheid."

"En die onzekerheid is niet goed voor de economie," zegt Bob Weghorst, directeur van Persoonality payroll. "Dit kan in 2020 een recessie enorm aanjagen. We merken nu al dat organisaties afscheid nemen van flexkrachten. Dat is logisch, want bij twijfel over de economie, neemt de spreadsheet het over. Er ontstaat zo een groot probleem om personeel te vinden en vast te houden."



Flexibiliteit is noodzaak

De WAB is geschreven vanuit het uitgangspunt dat iedereen recht heeft op een onbepaalde-tijd-contract. De huidige maatschappij heeft structureel behoefte aan bepaalde mate van flex. Weghorst: "We bestellen allemaal ’s avonds vóór 22:00 uur via internet en verwachten dat het de volgende morgen al geleverd is. Vandaag de opdracht krijgen, is vandaag of morgen leveren. Niemand kan de toekomst voorspellen en voor ondernemers is het dan ook lastig verder dan een paar weken vooruit te kijken. Flexibiliteit is dus een noodzaak. Toch verwacht ons kabinet dat zij werknemers massaal voor onbepaalde tijd gaan aannemen."