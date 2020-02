 Arbeidsmarkt onverminderd goed

Niet alleen goud dat aan de arbeidsmarkthorizon schijnt - Zowel de cijfers in het tweede als derde kwartaal van 2019 gaven aanleiding om te denken dat de arbeidsmarkt op een kantelpunt stond. Vanuit een werknemersperspectief bewoog deze zich van heel goed, naar goed. De krapte op de arbeidsmarkt leek minder groot te worden. In het vierde kwartaal van 2019 lijkt de arbeidsmarkt vooral heel goed te blijven, al staan niet alle seinen op groen.





In de basis is er sprake van een uitzonderlijk goede arbeidsmarkt. De werkloosheid is, na zeven maanden van lichte stijging, sterk gedaald naar slechts 302.000 personen in december 2019. Er is een record aantal mensen aan het werk. De dynamiek stijgt; bijna één op de vijf personen uit de Nederlandse beroepsbevolking vond het afgelopen jaar (ander) werk. Ook de arbeidsmarktactiviteit is licht toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Eén op de acht personen (12,5 procent) uit de Nederlandse beroepsbevolking is actief op zoek naar een baan. Andere positieve signalen zijn de verdere daling van de verwachte zoekduur van baanzoekers (zij verwachten sneller een nieuwe baan te vinden) en meer flexwerkers die uitzicht hebben op een vast contract. Die stijging kan ook een eerste indicatie zijn van het effect van de invoering van de WAB.



Er blijven ook een aantal signalen overeind die aangeven dat de arbeidsmarkt toch op een kantelpunt blijft hangen. De belangrijkste is dat de sourcingsdruk afneemt. De sourcingsdruk is een goede indicator van de mate van schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook de daling van de vacaturedruk (CBS) en de dramatische cijfers vanuit de uitzendbranche (ABU) geven een indicatie dat ook een ander geluid over de arbeidsmarkt gerechtvaardigd is. Verder is te zien – in een wat breder economisch perspectief – dat er een daling van een aantal vertrouwens- en stemmingsindicatoren, zoals het consumenten- en producentenvertrouwen, de inkoopmanagersindex en de vacature-indicator van het CBS is. Daarbij is de historisch grote daling in december van de werkloosheid, gemeten door het CBS, op z’n zachts gezegd opmerkelijk. Intelligence Group verwacht voor het eerste kwartaal van 2020:

De cijfers over de uitzendbranche (ABU) over de eerste periode in 2020 zullen naar verwachting verder verslechteren, mede ingegeven door de eerste effecten van de WAB.

De werkloosheid zal naar verwachting toenemen, mede doordat de daling in december mogelijk iets te scherp was en dat flexwerkers zonder werk zijn komen te zitten door de invoering van de WAB.

De arbeidsmarkt blijft onverminderd goed, onder andere doordat er wat minder onzekerheid is in de markt nu de Brexit zeker is en er enige ontspanning is binnen de internationale economie. Al met al is de Nederlandse arbeidsmarkt nu erg sterk en houdt de krapte nog breed aan op de arbeidsmarkt. Met de invoering van de WAB en de veranderende dynamiek op de arbeidsmarkt blijft het spannend hoe de ontwikkelingen in de komende kwartalen zullen zijn.



