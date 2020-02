 Volop aandacht voor het menselijk kapitaal

Werkgever biedt vaker opleidingen en ontwikkelmogelijkheden aan - De komende twee jaar zullen elf ontwikkelingen binnen HR, mobiliteit en employability een sterke nadruk leggen op de ontwikkeling en het behoud van menselijk kapitaal in bedrijven en organisaties. Door de schaarste op de arbeidsmarkt, nieuwe wetgeving en een reeks nieuwe arbeidsmarkttools groeien de noodzaak en de mogelijkheden om talenten beter te benutten.



Dat is de kernboodschap in de whitepaper Trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en employability dat deze week is gepubliceerd door Intelligence Group, Arbeidsmarktkansen.nl en de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.

De afgelopen jaren hebben we geweldige tijden op de arbeidsmarkt beleefd, met een structurele daling van de werkloosheid en -vanuit werknemersperspectief een echte werknemersmarkt. De werkzame beroepsbevolking telt voor het eerst meer dan negen miljoen personen. Een absoluut record. Maar in de tweede helft van 2019 is er een einde gekomen aan de structurele groei en wisselen maanden met kleine plusjes en minnen elkaar af. De meeste voorspellingen voor 2020 zeggen dat komend jaar de werkloosheid voor het eerst sinds 2014 weer licht zal groeien.



Schaarste en tekorten

Tussen grote schaarste en tekorten op de arbeidsmarkt enerzijds, zien we anderzijds dat werkgevers de flexschil wat verkleinen (effect WAB). Tegelijkertijd investeren werkgevers steeds meer in het behoud van eigen medewerkers (retentie) en wordt er op slimme manieren gebruik gemaakt van jobcrafting om banen anders in te delen zodat de schaarste te lijf kan worden gegaan. Ook coaching, of het nu job-, life-, vitaliteits- of een andere vorm van coaching is, wordt steeds meer ingezet om mensen langer (gezond) werkzaam te houden en verloop tegen te gaan. Ook de grote verzekeraars (NN, Aegon, Achmea, A.S.R) bieden hun klanten inmiddels coaching-apps aan op het gebied van gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.



Werkgeluk

Er is meer aandacht voor werkgeluk en de werkplek. De focus op harde skills en diploma’s maakt plaats voor een bredere benadering van wat mensen willen en kunnen. Sommige organisaties vragen geen CV meer of hebben zelfs het hele sollicitatieproces geschrapt. Ook sociale diensten proberen met de inzet van slimme tooling mensen op creatievere manieren te matchen aan vacatures.

Opleidingen, ontwikkeling, een jaarlijkse Loopbaan-APK en maatwerktools om mensen in beweging te krijgen zullen steeds vaker worden aangeboden. Alles bijeen helpt dat om de bestaande beroepsbevolking effectiever in te zetten en daarmee iets te doen aan de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op de arbeidsmarkt.