 Veel angst en onzekerheid op de werkvloer en thuis door corona

Sociale steun en begeleiding aan werknemers nu essentieel - Arbo Unie signaleert een grote mate van onzekerheid en angst die mensen momenteel ervaren. De landelijke arbodienstverlener ervaart een enorme toename in vragen. Het coronavirus heeft het werkend bestaan ingrijpend veranderd. Werk valt weg of neemt juist enorm toe en dankzij thuiswerken valt het dagelijks contact met collega’s weg.



Lastig voor het sociale wezen dat de mens is. Daarnaast ervaren werknemers onzekerheid of angst voor het virus of de gevolgen ervan. Juist werkgevers kunnen volgens Arbo Unie hier een grote rol in spelen door het bieden van houvast en steun om zo ook gevoelens van onzekerheid en angst te reduceren. Dit is hét moment voor leidinggevenden om naar voren te stappen en werknemers te begeleiden.



Structuur en informatie delen

In deze hectische tijd zoeken mensen naar houvast, die een werkgever kan bieden door het aanbrengen van structuur en het delen van relevante informatie. Door de focus te leggen op wat nog wel kan, kun je zorgen voor meer gemoedsrust bij werknemers. Anita Koops is strategisch Arbeids- en Organisatie adviseur bij Arbo Unie. Zij onderschrijft het belang van goede sturing: "Organisaties kunnen hun medewerkers ontzettend helpen door sociale steun te faciliteren. Zorg dat er onderling contact is en betrek iedereen daarbij. "

Het verschilt per bedrijf hoe dat wordt aangepakt. "Het is goed om extra aandacht te hebben voor medewerkers in moeilijke situaties of nieuwe collega’s die meer moeite hebben met aanpassen. Om meer structuur en houvast te bieden kan het werken om maanddoelstellingen om te bouwen naar week,- of zelfs dagdoelstellingen. Eén organisatie waar ik mee samenwerk organiseert twee keer per week een radio uitzending waar de directie vertelt hoe het gaat en een hart onder de riem steekt en waar collega’s hun ervaringen delen. Het effect: medewerkers voelen zich minder alleen en gesteund. "



Houvast bij angst en onzekerheid

Gevoelens van angst en onzekerheid overheersen op dit moment bij veel mensen. Mensen zijn bang hun baan te verliezen of besmet te raken als ze nog wel werken. Iedereen reageert hier verschillend op. Volgens Koops is het belangrijk dat er ook vanuit de werkgever en leidinggevende sociale steun is. "Bouw aan een constructieve sfeer waar ruimte is voor het delen van de onzekerheid en waar ook samen gekeken wordt naar het werk: wat is er wel mogelijk en hoe kunt u samen een bijdrage aan de oplossing leveren. Ook een blik op de toekomst biedt rust: hoe start u straks – als de maatregelen weer afgeschaald worden – weer op."



Schakel hulp in

Arbo Unie adviseert organisaties om hulp in te schakelen als ze merken dat de onzekerheid vat krijgt op medewerkers. Professionals kunnen zowel op organisatie- als op individueel niveau ondersteuning bieden zodat de rust wederkeert op de werkvloer.