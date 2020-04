 Veilig paasinkopen doen: kom een paar dagen eerder en kom alleen

Tip: maak van te voren een boodschappenlijst - Supermarkten roepen klanten om op hun paasboodschappen te spreiden over de week om piekdrukte in het paasweekend te voorkomen. De paasdagen zorgen traditioneel voor extra drukte in de supermarkt. "Vanwege het coronavirus willen we die drukte nu niet," aldus directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). "Er liggen al volop paasproducten in de winkels die u vandaag of morgen alvast in huis kunt halen voor een vrolijke én veilige Pasen."



Door de regels voor veilig boodschappen doen en door het feit dat veel mensen thuiswerken, zien supermarkten al dat klanten op andere momenten boodschappen doen dan normaal. Normaal is het in het weekend een stuk drukker dan op werkdagen, maar de laatste weken is het elke dag ongeveer even druk. Jansen: "Dat is ook precies de bedoeling. Die spreiding zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is om afstand te kunnen houden van elkaar en veilig boodschappen te doen." Jansen heeft ook nog een tip voor klanten: "Maak thuis alvast een boodschappenlijstje, op papier of in de supermarktapp. Zo kunt u efficiënt inkopen doen en is er snel weer ruimte in de winkel voor anderen die ook boodschappen willen doen."



Klanten houden zich goed aan regels; alléén komen blijkt het lastigst

Supermarkten zijn te spreken over hoe snel klanten zich hebben aangepast aan de nieuwe manier van boodschappen doen. Verreweg de meeste mensen gedragen zich keurig, houden rekening met elkaar en zijn het eens met het deurbeleid van supermarkten. De meeste mensen geven ook gehoor aan de oproep om de boodschappen alleen te doen. Toch kan dat laatste nog wel beter. Jansen: "We horen dat supermarktmedewerkers nog met enige regelmaat in discussie moeten met klanten die samen boodschappen willen doen. We doen daarom nogmaals de dringende oproep: kom alleen. Dan heeft iedereen in de winkel meer ruimte."