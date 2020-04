 Drie op de tien Nederlanders kunnen collega’s slecht bereiken

Veel tijd kwijt zijn aan samenwerking en communicatie frustreert werkend Nederland - Drie op de tien (29 procent) Nederlanders heeft moeite met het bereiken van collega’s. Dit blijkt uit onderzoek van Protime. Ruim 1.000 Nederlandse werknemers zijn ondervraagd over frustraties rondom het samenwerken met collega’s. Dat er frustraties zijn over samenwerken, komt mogelijk doordat werkgevers niet bewust bezig zijn samenwerken te vergemakkelijken.



Zo geeft 43 procent aan dat hun werkgever onvoldoende investeert om samenwerken te faciliteren.



Samenwerken kost extra tijd

Om effectief samen te werken is het cruciaal samen een plan te maken, in plaats van allemaal een eigen weg te gaan. Dit kost tijd en dat blijkt werkend Nederland vervelend te vinden. Bijna de helft van de werkenden (47 procent) geeft aan gefrustreerd te zijn over de hoeveelheid tijd die ze kwijt zijn aan samenwerking en communicatie. Daarbij geeft nog eens 43 procent aan veel tijd te spenderen aan nutteloze vergaderingen. Ook de administratieve processen die horen bij samenwerken, hebben invloed op de werkdag. Het terugzoeken van informatie, bijvoorbeeld over genomen besluiten, kost ruim een op de vier (43 procent) werkenden veel tijd.

Lucas Polman, directeur Protime Nederland: "Samenwerken is altijd uitdagend. Nu veel werknemers thuis aan het werk zijn wegens het coronavirus, komt er nog meer spanning op de samenwerking te staan. Tegelijkertijd is de ervaring dat je samen verder komt dan alleen. Daarom is het belangrijk dat collega’s goede afspraken maken over het samenwerken, bijvoorbeeld over de overlegstructuur en het opslaan van informatie. Op die manier wordt het aantal frustraties zoveel mogelijk beperkt. Dat betekent ook dat de werkgever de taak heeft om samenwerken zo optimaal mogelijk te faciliteren."