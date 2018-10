 Onbereikbaarheid smartphonegebruiker leidt tot relatieproblemen

Onbereikbaarheid verstoort privé en zakelijke relatie - Digitaal contact houden, is inmiddels een essentieel onderdeel van ons sociale leven. De telefoon wordt volop ingezet om blijk te geven van liefde en aandacht aan familie, vrienden en geliefden.



Dat blijkt uit een onderzoek van Kaspersky Lab. Het onderzoek toont aan dat mensen die hun digitale apparaatjes niet kunnen gebruiken, zich vooral zorgen maken dat ze niet in staat zijn een familielid te helpen als er problemen zijn (52 procent). Daarnaast maakt 43 procent zich zorgen over het feit dat ze zelf niet bereikbaar zijn voor familie of vrienden en hen niet ongerust willen maken.



Niet-werkende verbinding

Ondanks de afhankelijkheid van een digitale verbinding doet 22 procent van de mensen er niets aan om hun apparaatjes werkend en online te houden, controleert slechts 29 procent het niveau van de accu en checkt maar 21 procent van de personen regelmatig of zijn apparaatje nog in orde is.

De gevolgen van een niet-werkende verbinding kunnen variëren van eenvoudigweg het missen van een afspraak (26 procent) tot langdurige problemen, waarbij tien procent van de ondervraagden toegeeft problemen met hun geliefde te hebben omdat de accu van hun mobieltje leeg was, hun mobieltje op een andere plek lag of gestolen was. Daarmee is de bezorgdheid over het niet bereikbaar zijn en de invloed op ons liefdesleven groot.



Gemiste zakelijke kansen

Niet alleen relaties raken hierdoor verstoord: veel mensen komen in de problemen wanneer hun digitale apparaatje hen niet meer door hun dagelijkse leven heen leidt. Van de respondenten die te maken hebben gehad met verbindingsproblemen, heeft twintig procent een zakelijke of educatieve kans gemist, is zestien procent verdwaald geraakt en kwam twaalf procent) niet opdagen bij een sociale gelegenheid zoals een feestje.

Ter illustratie: u hebt met uw partner afgesproken een belangrijk jubileum te vieren. Plotseling realiseer u zich dat u te laat gaat komen. U moet dat aan uw partner laten weten - u wilt immers niet dat deze zich onbemind of in de steek gelaten voelt - maar als u contact wilt opnemen, blijkt dat de accu van uw mobiele telefoon leeg is. Dat komt de sfeer op het feestje niet ten goede.

"Digitaal verbonden zijn, speelt een grote rol in ons dagelijkse leven. Zoals het onderzoek laat zien, komen mensen vaak in de problemen als ze hun digitale apparatuur niet kunnen gebruiken: ze missen kansen, verdwalen en maken zich zorgen om elkaar. Het is van essentieel belang dat er meer wordt gedaan om onze apparatuur beter te beschermen en zodoende de digitale verbinding open te houden," aldus Harco Enting, General Manager Kaspersky Lab Benelux.