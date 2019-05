Risicomanagement en risicoleiderschap worden steeds belangrijker - De mate waarin organisaties voorbereid zijn op risico’s bereikt een dieptepunt. Een decennium na de laatste recessie staat economische achteruitgang, als gevolg van snel veranderende marktfactoren, globalisering en geopolitieke onzekerheid, bovenaan het lijstje met risico’s waarvoor organisaties het meest vrezen.



Dat blijkt uit de Global Risk Management Survey 2019 van Aon. Voor het onderzoek zijn 2.672 risicomanagers wereldwijd ondervraagd.

"In de huidige dynamische wereld hebben bedrijven, ongeacht hun grootte, te maken met ongekende volatiliteit en onzekerheid. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat organisaties worstelen met het voorbereiden op en beheersen van nieuwe en veranderende risico’s als cyberaanvallen, klimaatverandering en wereldwijde handelsproblemen. Samen met een meer concurrerende en globaliserende economie voelen bedrijven zich slecht voorbereid op de toprisico’s, dat resulteert in de laagste risk readiness in de twaalf jaar dat wij dit onderzoek doen," zegt Alex van den Doel, managing director van Aon Global Risk Consulting (AGRC).



Risicomanagement en risicoleiderschap worden steeds belangrijker

Veel van de risico’s die het vaakst door de respondenten worden genoemd, zijn niet of nauwelijks verzekerbaar. Organisaties moeten zich noodzakelijkerwijs meer richten op risicomanagement om deze bedreigingen te beperken. Van den Doel: "Bedrijven die risk management op directieniveau beleggen en het integraal met compliance, crisismanagement, business continuity management en IT-security oppakken, zijn het meest veerkrachtig. Alleen dan kunnen organisaties zich ook goed voorbereiden op niet-voorspelbare incidenten, zeker nu de toekomst voorspellen op basis van het verleden niet langer een effectieve strategie voor risicobeperking is." Het is belangrijk om vanuit inzicht in risico’s keuzes te maken over investeringen in het voorkomen daarvan. En mocht het dan toch gebeuren, hoe je als organisatie daarop reageert. "Voorkom dat een incident een crisis wordt. Dit vergt krachtig risicoleiderschap, in de eigen organisatie maar ook richting leveranciers en klanten," aldus Marco Zannoni, director crisis management bij AGRC.



Risico’s klimaatverandering nog vaak onderschat

Hoewel klimaatverandering steeds vaker genoemd wordt als belangrijk risico (van plaats 45 in 2017 naar plaats 31 in 2019), lijkt het erop dat dit risico nog steeds onderschat wordt door veel risicomanagers. "Een plek 31 in onze lijst is niets vergeleken bij de nummer een-notering in de top risico’s van het World Economic Forum. Organisaties zouden dit écht hoger op de agenda moeten zetten en bepalen wat de impact van bijvoorbeeld een grote kans op overstromingen is op hun bedrijfsvoering, leveranciers, distributieketen en klanten," stelt Van den Doel.



De risico’s van de toekomst

Naast klimaatverandering zijn er meer risico’s die de komende jaren naar verwachting richting of verder in de top vijftien klimmen. Zo maakt vergrijzing van het personeelsbestand al een flinke sprong in 2019 (van plaats 37 in 2017 naar plaats twintig in 2019) en dat zal in 2022 waarschijnlijk richting een dertiende plaats gaan. Hoewel cyberaanvallen en datalekken wereldwijd nu al op een zesde plek staat, zetten respondenten uit Noord-Amerika het zelfs op de eerste plaats. Naar verwachting wordt dit wereldwijd het op twee na grootste risico in 2022. Ook disruptieve technologieën zijn een groeiende zorg van respondenten (van een twintigste naar een veertiende plek) die de komende jaren verder zal toenemen.