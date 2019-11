 UvA en TomTom openen onderzoekslab voor autonoom rijden

Atlas Lab voor inzet kunstmatige intelligentie bij ontwikkeling HD-kaarten voor zelfrijdende auto’s - UvA-hoogleraren Theo Gevers en Cees Snoek starten samen met TomTom een nieuw publiek-privaat onderzoekslab. In het nieuwe Atlas Lab gaan ze zich richten op de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) voor het maken van geavanceerde, zeer precieze en veilige high definition (HD) kaarten voor zelfrijdende auto’s.



Het lab wordt onderdeel van ICAI, het nationale Innovatie Centrum voor AI, op Amsterdam Science Park.

In samenwerking met TomTom gaat de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek doen naar de inzet van AI bij het maken en analyseren van HD-kaarten die geschikt zijn voor alle niveaus van autonoom rijden. Theo Gevers, een van de wetenschappelijke directeuren van het Atlas Lab: "Bij de UvA doen we al jaren onderzoek naar het automatisch herkennen van objecten in beelden en video's. Maar het herkennen van objecten en het maken van HD-kaarten in zeer complexe omgevingen zoals bij rijdende auto’s het geval is, is nog steeds een enorme uitdaging."



Automatische herkenning

In het Atlas lab werken vijf promovendi de komende vijf jaar aan projecten die onder andere streven naar het automatisch herkennen van objecten als verkeersborden door zelfrijdende voertuigen, 3D-lokalisatie van voertuigen en het combineren van LIDAR laser- en camerabeelden. Voor het verkrijgen van data wordt gebruik gemaakt van Mobile Mapping-auto’s uitgerust met sensoren, zoals LIDAR-systemen en camera’s.