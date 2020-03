 Autoverkoop stabiel in februari

Iets minder auto's op kenteken gezet dan vorig jaar februari - Afgelopen februari werden in Nederland 29.868 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat waren er 88 -oftewel 0,3 procent- meer dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC. In de eerste twee maanden van 2020 werden er 73.898 nieuwe auto’s op kenteken gezet; vier procent minder dan een jaar eerder.



Met 4.743 stuks betrof bijna 6,5 procent van de registraties in januari en februari een elektrische auto en dat is marginaal meer dan vorig jaar. Bijna veertien procent was een (plug-in) hybride. In 2019 werden in de eerste twee maanden 4.771 hybrides verkocht en dit jaar met 10.060 ruim twee keer zoveel. Benzineversies waren tot en met februari goed voor driekwart van de registraties en diesel had ruim vijf procent marktaandeel.



In februari 2020 waren de meest geregistreerde merken:

KIA met 2.629 stuks en 8,8 procent marktaandeel

Volkswagen: 2.484 en 8,3 procent

Opel: 2.124 en 7,1 procent

Peugeot: 2.082 en 7,0 procent

Toyota: 2.079 en 7,0 procent

De meest geregistreerde modellen in februari 2020 waren:



KIA Niro met 1.054 stuks en 3,5 procent marktaandeel

Renault Clio: 821 en 2,8 procent

Ford Focus: 762 en 2,6 procent

Volkswagen Golf: 757 en 2,5 procent

KIA Picanto: 721 en 2,4 procent