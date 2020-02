 Aantal leaseregistraties opnieuw gestegen in 2019

Leasen nog steeds de toegankelijkste zakelijke oplossing - Het aantal leaseregistraties in Nederland steeg vorig jaar met 12,3 procent tot 234.000. Dat blijkt uit cijfers RDC. Leasewagens blijven dan ook ongemeen populair, zeker bij managers. Dat geeft ook Bas van Creij, marketing manager bij Content Autogroep, aan. Hij neemt de cijfers er even bij en verklaart het belang van leasewagens voor het management.



Van Creij bespreekt de meest recente cijfers van RDC en ziet daarin een aantal trends: "De stijging van het aantal leaseregistraties heeft onder andere te maken met de langverwachte vernieuwing van de autovloot die losbarstte na de Griekse staatsschuldencrisis en de onzekerheid die toen heerste. Daarnaast heeft ook de opkomende populariteit van de Tesla Model 3 er iets mee te maken, zeker wanneer het over leasewagens voor het management gaat. Toch doen ook merken als Volkswagen en Kia het nog steeds heel goed, terwijl Opel en Renault het traditioneel lastig hebben om zich te handhaven op de leasemarkt."



Elektrische wagens fiscaal interessanter

"Dat een manager liever met een Tesla dan met een Opel wordt gezien, hoeft niet te verbazen. Toch is de keuze voor de Tesla Model 3 ook fiscaal ingegeven. De Tesla Model 3 is veruit de bekendste elektrische wagen op de markt. Zeker bij zakelijke auto’s winnen elektrische wagens aan belang, onder andere door het lager bijtellingspercentage. Ook bij andere automerken zien we een toegenomen interesse voor elektrische wagens, maar daar is het aanbod vaak versnipperd. Zo moet de Kia e-Soul bijvoorbeeld opbotsen tegen de eigen Kia e-Nero, terwijl de versnippering bij Tesla veel kleiner is. Natuurlijk is er naast de Tesla Model 3 ook het model S en X, maar het prijskaartje en het bereik spreken zeker voor het management in het voordeel van de Model 3. Het gebrek aan versnippering heeft dus zeker een weerslag op de recentste cijfers," gaat Van Creij verder.



Leasen nog steeds de toegankelijkste zakelijke oplossing

Hoe dan ook blijft leasen vooral voor bedrijven een interessante manier om hun vloot aan te leggen. Volgens Van Creij heeft dat verschillende verklaringen: "Zakelijk leasen maakt de kosten transparant. Bedrijven weten, buiten dan de brandstofkosten, hoeveel ze maandelijks moeten betalen. Daarnaast zijn leasingformules heel flexibel, terwijl ze weinig administratie vergen. Hierdoor hebben bedrijven meer tijd en middelen om zich op hun kernactiviteiten te focussen. Diverse extraatjes, zoals pechverhelping, maken het alleen maar mooier."

Het stijgend aantal leaseregistraties heeft volgens hem ook een andere reden: "Wagens moeten aan steeds meer vereisten voldoen. Audi-topman Bram Schots onderstreepte recent nog dat dat natuurlijk een weerslag heeft op de prijzen die de komende jaren met drie- tot vijfduizend euro zouden stijgen. Dat maakt de financiering van een auto vaak extra moeilijk, zeker als je weet dat elektrische wagens nog steeds duur zijn. Leasen is dan een uitstekend alternatief. Het zal dan ook niemand verbazen dat het aantal leaseregistraties ook de volgende jaren zal stijgen, zeker als de Nederlandse economie het zo goed blijft doen."