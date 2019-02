 Werkzoekenden geloven in meerwaarde van video bij solliciteren

Met videosolliciteren vergroot u uw kansen op een baan - Kandidaten zien een grote meerwaarde in de inzet van video bij sollicitaties. Niet alleen zien ze voordelen in het meesturen van een eigen video bij hun sollicitatie.



Dit omdat ze dan meer kunnen laten zien van hun karakter en interesses, ze zien ook kansen voor werkgevers om een betere en meer waarheidsgetrouwe indruk te geven van de potentiële werkplek waarop je terecht zult komen. Dat blijkt uit een serie kwalitatieve focusgroepen waarin Monsterboard in december 2018 werkzoekenden ondervroeg naar hun ervaringen met solliciteren.

Werkzoekenden hebben over het algemeen een negatieve houding tegenover het sollicitatieproces en tegenover de manier waarop werkgevers zichzelf en de functies in hun vacatures profileren, blijkt uit de focusgroep. Ze vinden dat vacatures vaak veel informatie bevatten die niet helpt en schatten in dat werkgevers dat doen omdat ze moeite hebben met het vinden van de juiste kandidaten. Aan de andere kant weten kandidaten vaak niet hoeveel ze van zichzelf moeten laten zien omdat ze ook niet afgewezen willen worden op bepaalde eigenschappen. Ze geven aan wel te denken dat video kan helpen om gemakkelijker op gesprek te komen als ze goed overkomen op beeld, dus ze zouden zeker overwegen om dit te proberen.



Ulrich Biebaut, General Manager Monsterboard Benelux: "Ondanks dat de huidige arbeidsmarkt een werknemersmarkt is hebben werkzoekenden vaak het gevoel dat het lastig is om aan een nieuwe baan te komen. Soms ligt dat aan het gebrek aan werkervaring bij jongeren, of juist aan de leeftijd bij oudere kandidaten. Maar het kan ook zijn dat naam of afkomst parten speelt. Een begeleidende video kan dan zeker helpen om eventuele barrières bij werkgevers weg te nemen en sneller uitgenodigd te worden op gesprek."

Videosolliciteren is een trend die al een aantal jaren gaande is, maar die dit jaar echt zal doorbreken voor zowel werkzoekenden als werkgevers, verwacht Monsterboard. Biebaut: "Voor bedrijven is het een mooie kans om zichzelf te profileren en via video te laten zien waar een werkzoekende komt te werken. Het is bijvoorbeeld veel sterker als een medewerker met enthousiasme vertelt over zijn baan en welke opleidingen hij allemaal gedaan heeft dan dat dit ergens op een website staat weergegeven als secundaire arbeidsvoorwaarde. Ook kunnen kandidaten steeds vaker met een persoonlijke video reageren op een vacature."