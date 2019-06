 Bellen en videobellen via internet in de lift

WhatsApp is de beste app om te videobellen - Het aantal Nederlanders dat gebruik maakt van bellen of videobellen via internet is afgelopen jaar gestegen naar 58 procent. Waar in 2017 nog zo’n 44 procent in Nederland via het internet belde of ‘videobelde’, is dat nu meer dan de helft van de bevolking.



Dit blijkt uit een analyse van Dutch-Tech Magazine, op basis van de meest recente statista-data.



Bellen via internet steeds populairder

Naast het gemak is er een duidelijk financieel motief om te bellen via internet. Via een internetbundel of wifi-verbinding zijn mensen in staat om via apps te communiceren met elkaar. Bij de meeste telecomproviders kan dit binnen de EU gewoon via de internetbundel. De populairste apps hierbij zijn WhatsApp, FaceTime en Skype.

Tussen 2008 en 2010 liepen Nederlanders nog niet warm voor (video)bellen via internet. Minder dan een vijfde belde toen nog via het internet. In 2011 en 2012 steeg (video)bellen in populariteit (respectievelijk 38 procent en 39 procent), maar de jaren erna nam de populariteit weer af. Sinds 2016 is er een duidelijk trend te zien. Toen belde en videobelde 37 procent via het internet. In 2017 steeg dit percentage naar 44 procent en afgelopen jaar zijn Nederlanders de ’50 procent-grens’ gepasseerd.



Beste app om te videobellen

Van de drie populairste apps om mee te bellen en videobellen; WhatsApp, FaceTime en Skype, is WhatsApp de beste App volgens Dutch-Tech.nl. WhatsApp is niet alleen toegankelijker (iedereen in het adresboek kan geselecteerd worden, ongeacht besturingssysteem), maar deze app is ook qua beeld- en geluidskwaliteit erg goed.

FaceTime komt op een tweede plek uit. Het enige ‘minpunt’ van deze app is het gegeven dat u alleen kunt videobellen met andere Apple iPhones en iPads. Skype is, van de drie apps, het minst goed. Door de ‘eigen omgeving van de app’ hebt u een inlog nodig en moet u contacten los toevoegen via een gebruikersnaam/telefoonnummer.