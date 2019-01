2019 wordt het jaar van whatsapp, chatbots, videosolliciteren en voice search Werkgevers moeten mee met hun tijd om talent op de arbeidsmarkt voor zich te winnen - In 2019 gaat mobile recruitment definitief doorbreken, voorziet Monsterboard. Het is al jaren een trend, maar de doorbraak bij bedrijven én werkzoekenden ging niet zo snel als verwacht.



Monsterboard ziet echter dat steeds meer werkzoekenden de smartphone gebruiken in de zoektocht naar een baan. Ook zullen chatbots, whatsapp en video een steeds belangrijkere rol spelen in het recruitmentproces. Voor werkgevers is het dit jaar belangrijker dan ooit om de nieuwste trends en ontwikkelingen op de voet te volgen en te omarmen. Monsterboard ziet in lijn met 2018 dat het aantal vacatures in bepaalde sectoren hard doorgroeit en dat goed personeel niet altijd makkelijk en snel te vinden is. Werkgevers moeten mee met hun tijd om talent op de arbeidsmarkt voor zich te winnen.



Werknemersmarkt

De arbeidsmarkt is nog steeds een werknemersmarkt. Vooral in de sectoren IT, zorg en bouw signaleert Monsterboard een groot aantal moeilijk te vervullen vacatures. Werkzoekenden weten dan ook goed waar hun kansen liggen en hoe ze naar een nieuwe baan moeten zoeken. Smartphones worden hier steeds vaker voor gebruikt. Wat opvalt is dat de smartphone vooral gebruikt wordt in de oriëntatiefase, maar nog niet bij het solliciteren zelf.



Zoeken via mobiel, solliciteren via desktop

Dit heeft volgens Monsterboard twee redenen. Ulrich Biebaut, General Manager Monsterboard Benelux: "Het is inmiddels heel gangbaar geworden om naar een baan te zoeken via je smartphone, maar echt solliciteren doen we nog altijd het liefst achter de laptop of computer. Deze ontwikkeling zien we niet alleen bij oudere werkzoekenden, maar juist ook bij jongeren van bijvoorbeeld Generatie Z. Kandidaten vinden het nog geen veilig idee om privacygevoelige data te delen via hun telefoon. Ook zijn bedrijven niet altijd goed ingericht op mobiele sollicitaties. Solliciteren is op veel websites van bedrijven te ingewikkeld en het lukt niet altijd om een bijlage mee te sturen bij een sollicitatie via mobiel. Doordat steeds meer bedrijven dit onderkennen en hun mobile recruitment willen verbeteren dit jaar, verwachten we dat in 2019 meer werkzoekenden ook daadwerkelijk het sollicitatieproces in zullen gaan via hun smartphone."



Videosolliciteren

Video solliciteren is een trend die al een aantal jaren gaande is, maar die dit jaar echt de norm gaat worden. Voor bedrijven is het een belangrijke tool om te laten zien waar een werkzoekende komt te werken. Biebaut: "Het is bijvoorbeeld veel sterker als een medewerker met enthousiasme vertelt over zijn baan en welke opleidingen hij allemaal gedaan heeft dan dat dit ergens op een website staat. Ook kunnen kandidaten steeds vaker met een persoonlijke video reageren op een vacature."



Revolutie van telefoneren naar chatbots en whatsapp

Dat het recruitmentproces steeds meer digitaal verloopt, is ook te zien aan de opkomst van chatbots en whatsapp. Volgens Monsterboard is er ook binnen de recruitment een revolutie gaande van telefoneren naar het sturen van korte tekstberichten. De inzet van chatbots en whatsapp kan recruiters heel veel werk uit handen nemen. Er is alleen nog wel veel ruimte te winnen op dit gebied volgens Biebaut: "Chatbots kunnen zeker nog intelligenter gemaakt worden. Niks zo storend als een chatbot of whatsapp die een verkeerd antwoord geeft op een vraag. Als deze tools goed ingericht zijn kunnen ze heel veel werk uit handen nemen van de recruiter. Denk alleen al aan het beantwoorden van algemene maar veel gestelde vragen, bijvoorbeeld of de vacature nog open is of waar kandidaten kunnen reageren."



Voice search

Als laatste wil Monsterboard stil staan bij de opkomst van voice search. Steeds meer huishoudens hebben tegenwoordig een smart speaker zoals Google Home in huis. Ook in recruitment zal voice search een steeds grotere rol gaan spelen dit jaar. Voice search kan ervoor zorgen dat werkzoekenden én bedrijven straks sneller dan ooit vraag en aanbod met elkaar matchen. Biebaut: "Het zal wel wat vragen van de manier waarop een recruiter werkt, neem bijvoorbeeld de manier waarop hij functiebeschrijvingen schrijft. Het zal daarbij minder gaan om SEO zoektermen, maar de nadruk zal meer liggen op spreektaal. Recruiters moeten er voor zorgen dat hun vacature wordt gevonden wanneer een gebruiker vraagt: Waar bevindt zich een junior IT-baan bij mij in de buurt?"

Er zijn ook al bedrijven die het screenen van sollicitaties op basis van stem doen. Met behulp van Artificial Intelligence, kan vastgesteld worden of een stem boeiend, kalm en/of betrouwbaar is. Zo kun je bepalen welke emotie de stem op een luisteraar zal hebben. In de verkoop is een positieve stem een enorm voordeel want dat roept positieve emoties bij de klant op. Biebaut concludeert: "Recruiters moeten ook hier met hun tijd mee en doen er goed aan om voice technologie een plek te geven in hun recruitment strategie."

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws De digitale route voor 2019 Nog weinig oog voor nieuwe technologie in vacatures financieel specialisten 2019 wordt het jaar van whatsapp, chatbots, videosolliciteren en voice search Gerelateerde nieuwsitems Sollicitatietrends 2018: CV ondergaat transformatie Solliciteren? Vertel uw persoonlijke verhaal Solliciteren via smartphone is de belangrijkste recruitmenttrend voor 2018 Tips voor een goede Skype-sollicitatie Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.