 Video onmisbaar in zoektocht naar personeel

Authenticiteit is cruciaal in videovacatures - Bedrijven in Nederland kunnen in hun zoektocht naar personeel niet meer om video heen. Om de aandacht van werkzoekenden te trekken moeten bedrijven creatief en authentiek zijn, en daarvoor is in de krappe arbeidsmarkt van nu meer nodig dan alleen een platte vacaturetekst.



Kandidaten laten zich eerder overtuigen door een videovacature, maar wel alleen als deze authentiek en oprecht is. Dat bleek op het Monster Studios Film Festival.



Nieuwste recruitmentontwikkelingen

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Monsterboard om HR-experts bij te praten over de nieuwste recruitmentontwikkelingen. Er werd vooral veel gesproken over de noodzaak van het gebruik van video in het sollicitatieproces. Bedrijven worstelen steeds meer met het winnen van talent. Vooral de jongere kandidaten zijn tegenwoordig lastig te bereiken. Uit recent onderzoek van Monsterboard blijkt dat 80 procent van de werkzoekenden* een functieomschrijving beter zegt te begrijpen als deze wordt omschreven in een gesproken video. Dit geldt vooral voor jongere generaties zoals Millennials en Generatie Z, die veel vatbaarder zijn voor video dan oudere generaties.



Authenticiteit belangrijk

Voor deze jonge generaties hoort video bij hun dagelijkse mediagebruik, en zij weten dan ook als geen ander wat ze graag willen zien in een videovacature. Jort Wassenaar, Managing Director Monsterboard Benelux, Monster IE UK, licht toe: "Wij merken dat bedrijven alles uit de kast halen om de meest flitsende videovacature te maken. Maar wij adviseren juist: houd het dicht bij uzelf en doe u nooit mooier voor dan u bent. Werkzoekenden, en dan vooral Millennials en Generatie Z, prikken daar zo doorheen. Authenticiteit is cruciaal in video’s. Een videovacature werkt alleen als u een realistische weergave van uw bedrijf neerzet. Gebruik dus echte werknemers en geen acteurs. U moet er natuurlijk wel voor zorgen dat het een professionele video is. Dat kan gewoon door te filmen met uw smartphone op kantoor."

Wassenaar besluit: "Bedrijven zien zeker de meerwaarde in van video in het recruitmentproces. Dat is een goede ontwikkeling, een videovacature geeft sollicitanten een veel betere indruk van de toekomstige werkplek en collega’s dan een paar bullet points in een vacaturetekst. Video zorgt er ook nog eens voor dat meer mensen uw vacature zien: video’s scoren op Google over het algemeen beter dan tekst."