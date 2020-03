 82 procent meer internetoverstappers door thuiswerk-situatie

Goed internet des te belangrijker in tijden van crisis - Breedbandwinkel ziet een enorme toename in klanten die overstappen naar een andere provider. Thuisblijvende kinderen en het thuiswerken vragen om een stabiele en snelle verbinding met het liefst zoveel mogelijk zenders. Ook providers KPN en Ziggo spelen in op de situatie door Film1 de komende maand gratis aan te bieden.



"Vorige week alleen al zagen we een toename van 82 procent in het aantal mensen dat overstapt ten opzichte van afgelopen weken," stelt Peter van Wezel, eigenaar Breedbandwinkel.nl. "Afgelopen twee weken was er al een toename te zien, maar nu veel mensen thuiszitten wordt toch even de tijd genomen eindelijk eens over te stappen". Providers KPN en Ziggo blijken op het moment de grote winnaars in tegenstelling tot de prijsvechters die normaliter meer worden verkocht. Juist deze twee providers hebben bekendgemaakt klanten de komende weken te voorzien van gratis extra zenders en toegang tot de filmzenders van Film1. "De snelle levertijd van beide providers speelt ook een rol, beiden leveren doorgaans in ongeveer een week," vult van Wezel aan.



Gratis zenders, films en series

Ook tijdens de komende weken ontvangen klanten van Breedbandwinkel bij iedere bestelling een Pathé Thuis film cadeau. Maar ook de providers spelen in op de corona-situatie en het feit dat veel mensen thuiszitten. Zo hebben KPN en Ziggo aangekondigd de komende maand voor al haar klanten gratis Film1 aan te zetten.

Daarnaast zijn in verband met het sluiten van de scholen nu ook bij Ziggo tijdelijk alle kinderzenders gratis te zien op de kanalen 303 tot en met 312 en Comedy Central Extra op kanaal 124.



Internetgarantie

Om eventuele overstapdrempels weg te nemen biedt Breedbandwinkel al enige tijd haar gratis internetgarantie aan. Mocht er tijdens de overstap door verzending of installatie iets misgaan, dan komen klanten wegens de 24-uurs internetgarantie nooit zonder internet te zitten.



Levertijd en doe-het-zelf pakket

De levertijden van providers zijn tot op heden nog niet gewijzigd. Ook de doe-het-zelf installatiepakketten worden door PostNL en andere pakketdiensten gewoon bezorgd. Standaard bevatten alle abonnementen een doe-het-zelf pakket waardoor klanten niet onnodig met medewerkers of monteurs van de provider in kwestie in aanraking komen. Uiteraard bieden alle providers telefonisch ondersteuning aan bij eventuele installatieproblemen.