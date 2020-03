 Kortzichtige kijk op werkplekervaring benadeelt Nederlands bedrijfsleven

Gelukkige werknemers zijn cruciaal voor bedrijfssucces, maar ze willen méér dan alleen moderne IT-oplossingen - Werknemers zijn niet in staat het maximale uit zichzelf te halen. Maar liefst twee op de drie bedrijven in Nederland let bij het inrichten van de werkplekervaring namelijk alleen op moderne IT-oplossingen en de nieuwste tech. Door gebrek aan focus op bedrijfsprocessen en –cultuur sluit de werkplekervaring niet succesvol aan op de wensen en vaardigheden van werknemers.



Dat is opmerkelijk aangezien bijna negen op de tien (87 procent) van Nederlandse bedrijven zegt hun werknemers te zien als concurrentietroef. Dat blijkt uit onderzoek van Avanade naar Workplace Experience (WX), dat de algehele werkplekervaring - van cultuur en groeimogelijkheden tot de beschikbare IT-toepassingen en bedrijfsprocessen - omvat.



WX verhoogt omzet – maar Nederlandse bedrijven slaan de plank mis

Het wereldwijde onderzoek van Avanade, de digitale innovator binnen het Microsoft ecosysteem, onder meer dan 1.300 senior bedrijfsleiders en –managers toont aan dat bedrijven wel degelijk het voordeel van een goede werkplekervaring zien. Zo zijn verwachte uitkomsten een verhoogde productiviteit (46 procent) en het gebruik van kostenefficiënte toepassingen (49 procent).

Echter, door tunnelvisie in de Nederlandse bedrijfsvoering wordt alleen op IT gelet. Een gemiste kans, want volgens 80 procent van de Nederlandse respondenten kan WX-transformatie de jaarlijkse omzet met vijf tot twintig procent verhogen en meer dan de helft (56 procent) gelooft dat het de dagelijkse kosten met vijf tot vijftien procent kan verminderen.

"Zorgen dat werknemers het beste in zichzelf naar boven kunnen halen, dat is waar de werkplekervaring om draait. Het zorgt ervoor dat medewerkers creatiever, productiever en efficiënter te werk kunnen gaan en op innovatieve manieren waarde voor het bedrijf kunnen creëren," aldus Bart-Jan Bosch, Modern Workplace Market Unit Lead bij Avanade.



Werkplekervaring is meer dan IT

Naast IT betreft de werkplekervaring ook het herinrichten van bedrijfsprocessen en de Employee Experience (EX). EX heeft als doel de productiviteit en de betrokkenheid van werknemers te vergroten door de complexiteit van het werk te verminderen en samenwerking te vergemakkelijken. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor creativiteit en kunnen werknemers het beste uit zichzelf halen. Maar bijna 1 op de 4 Nederlandse bedrijven (23 procent) heeft nog geen stappen ondernomen, of heeft helemaal geen plannen, om de EX te verbeteren. Aangezien dit niet automatisch betekent dat de overige 77 procent het succesvol doet, blijven er te veel kansen onbenut door Nederlandse bedrijven.

Bosch vervolgd: "Workplace Experience, en bijbehorend EX, is een van de belangrijkste drijfveren achter een succesvolle digitale transformatie. Hiervoor is een holistische aanpak vereist met aandacht voor technologie, werknemerservaring en het optimaliseren van processen. In Nederland kunnen we vooral op het gebied van werknemerservaring veel meer bereiken. De basis hiervoor ligt in een nauwe samenwerking tussen IT en HR."



Bedrijfswaarde van culturele hervormingen onderschat

De invloed van EX wordt met name onderschat omdat 50 procent van management aangeeft moeite te hebben met het vaststellen van de bedrijfswaarde van culturele hervorming. Vervolgens ligt de focus voornamelijk op IT en is er geen holistische aanpak; van IT, tot werkcultuur en processen.

Bosch: "Het managementteam speelt een cruciale rol in de bedrijfsvoering en aansluitend de bedrijfscultuur. Om daadwerkelijk concurrentievoordeel te behalen is het daarom van belang dat leadership zowel bij de IT-, als de cultuur transformatie betrokken is."