 Hoe ziet de werkplek van de toekomst er uit?

Visualiseren van het toekomstige landschap nu belangrijker dan ooit tevoren - Brother heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de manier waarop kantoren en werkplekken zullen evolueren. De inzichten uit het onderzoek zijn gepubliceerd in het rapport ‘Werkplek van de toekomst. Het rapport biedt leidinggevenden nieuwe ideeën en inzichten, waarmee ze hun bedrijf of afdeling kunnen klaarstomen voor de toekomst.



Het rapport omvat alles van welzijn tot baanbrekende technologieën en intelligente shortcuts, vanuit verschillende thema’s als cultuur, technologie en de veranderende werkplek. Het resultaat is een brede scope op werk en werkomstandigheden in de toekomst.

Het rapport deelt implementeerbare tips die managers helpen bij het nemen van weloverwogen commerciële beslissingen en waarmee ze alle bedrijfsfacetten kunnen transformeren.

Isao Noji, voorzitter en algemeen directeur van Brother International Europe, vertelt: "Samenleving, technologie en ontwerpinnovatie hebben niet langer alleen invloed op onze manier van werken - ze veranderen de DNA-samenstelling van de hele werkplek.



Visie op productontwikkeling

Hoewel de toekomst ongelooflijk opwindend is en tal van commerciële kansen biedt ,zal het alleen maar eng en angstaanjagend lijken als we ons niet kunnen voorstellen wat er gaat komen. Daarom wil het team van Brother met dit rapport mensen bewust maken van de manier waarop we in de toekomst zullen werken. John Goossens, Sales Manager bij Brother Nederland vertelt over de visie op productontwikkeling: "Brother heeft zijn rol binnen het kantoor uitgebreid door de evolutie van de werkgewoonten van kantoren en werknemers continu te bestuderen vanuit een klantperspectief. Dit heeft ons in staat gesteld om problemen op te lossen en de productiviteit te verhogen met baanbrekende producten. Omdat de sector zo snel verandert, is het visualiseren van het toekomstige landschap nu belangrijker dan ooit tevoren. Ons doel met dit rapport is om onze inzichten over te brengen naar bedrijfsleiders en managers, die ze kunnen omzetten naar duidelijk, uitvoerbare adviezen."