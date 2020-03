  Drie tips om efficiënt thuis te werken vanwege het coronavirus

Werken vanuit huis? Geen probleem! - Werken vanuit huis, het is een van de maatregelen die steeds meer bedrijven nemen. Maar kunt u thuis wel net zo productief te werk gaan als op kantoor? Wycher Winia van Targus denkt wel van wel: "Werken vanuit huis hoeft absoluut geen beperking in de productiviteit van medewerkers meer te zijn. Er zijn tegenwoordig zo veel mogelijkheden en tools om dit op een effectieve manier mogelijk te maken."



Connected desks

Om efficiënt te kunnen werken is het belangrijk dat alle benodigde hardware ook in medewerkers hun home-office naar behoren functioneert. Niets zo vervelend als een tweede scherm wat niet werkt of het constant moeten switchen tussen verschillende accessoires bij een gebrek aan USB-poorten. Een van de manieren om dit te verhelpen is door docking stations beschikbaar te stellen. Via een USB-kabel verbindt u eenvoudig een laptop met het dock. Deze staat dan weer in verbinding met alle computeraccessoires die zijn benodigd om jouw taken goed uit te kunnen voeren. Vanuit huis werken wordt hiermee slechts een kwestie van ‘plug-and-play’.



Comfortabel aan de slag

Thuiswerken wordt vaak gezien als werken vanaf je laptop aan de keukentafel. Daarbij wordt dus al snel vergeten dat het ook thuis van belang is een ergonomische werkplek in te richten. Denk bijvoorbeeld aan een comfortabele stoel die ervoor zorgt dat u goed rechtop zit, de juiste afstand tussen je stoel en het bureau, en nog belangrijker een beeldscherm dat op de juiste hoogte hangt. Het werken op een laptop is onderweg natuurlijk ideaal, maar vanuit ergonomisch oogpunt is het niet verstandig langer dan twee uur gebogen achter uw scherm te zitten. Een veilige werkplek draagt bij aan de productiviteit van medewerkers, en voorkomt ongemak of klachten door een verkeerde houding.



Zij-aan-zij samenwerken

Het is inmiddels een alledaags fenomeen dat lang niet alle personeelsleden zich meer op kantoor bevinden. De meeste organisaties hebben dan ook een tool beschikbaar gesteld om online te vergaderen. Nu het merendeel van de medewerkers thuis zit, kan deze tool ook perfect dienen om onderling te communiceren. Medewerkers kunnen door tools als Skype, Zoom, Microsoft Teams en Google Hangouts Meet ook op afstand eenvoudig met elkaar overleggen, vergaderen of hun werkzaamheden afstemmen.



Fysieke beveiliging

Ook security is een belangrijk aspect wanneer je medewerkers vanuit huis laat werken. Als werkgever heb je tenslotte geen zekerheid dat ze ook daadwerkelijk vanuit hun eigen woonkamer werken. Medewerkers kunnen tegenwoordig tenslotte ook vanuit een koffiebar of co-working plek aan de slag gaan. In dat geval is het belangrijk dat hun laptopschermen, met daarop gevoelige bedrijfsinformatie, niet bekeken kan worden door passanten. Eenvoudige accessoires zoals privacyschermen voorkomen de kans op gluurburen. Door ook een laptopbeveiligingsslot beschikbaar te stellen kunnen medewerkers voorkomen dat, wanneer zij even een kop koffie afrekenen, hun laptop van hun werkplek gestolen wordt. Zo blijven uw data ook fysiek goed beveiligd.

"Organisaties kunnen en moeten hun werknemers van de juiste hulpmiddelen voorzien om ervoor te zorgen dat ze thuis net zo effectief en efficiënt kunnen werken als op kantoor. De techniek en de bijbehorende accessoires zijn geen overbodige luxe, ze zijn noodzakelijk. Niemand weet tenslotte hoelang deze maatregelen nog standhouden," aldus Winia.