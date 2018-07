Een derde denkt dat thuiswerkers minder hard werken dan collega’s op kantoor - 37 procent van de Nederlanders denkt dat collega’s die thuiswerken minder hard werken dan mensen die ‘gewoon’ op kantoor aanwezig zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl uitgevoerd door Panelwizard, onder 1.070 werkende Nederlanders.



Opvallend is dat thuiswerkers veel vaker dan hun niet-thuiswerkende collega’s, onder werktijd bezig te zijn met privé-activiteiten (telefoneren, chatten, facebooken etc.): 87 tegenover 75 procent.

Opvallend is dat thuiswerkende vrouwen gemiddeld veel minder vaak (81 procent) onder werktijd privé-activiteiten uitvoeren dan thuiswerkende mannen (91 procent). "Het lijkt erop alsof thuiswerkende mannen het er onder werktijd lekker van nemen," zegt Vince Franke van Acties.nl. "Ik probeer dit te voorkomen door goede afspraken te maken met alle medewerkers, zowel mannen of vrouwen. Alleen echt zeker zijn van wat diegene thuis uitspookt, bent u nooit. Uiteindelijk komt het neer op vertrouwen."



Discipline

Uit het onderzoek blijkt verder dat mannen zichzelf minder bedreven thuiswerkers vinden dan vrouwen. Zo zegt 40 procent van de mannen dat zij zichzelf minder productief vinden wanneer ze thuiswerken, onder vrouwen is dit slechts 33 procent. Ook zegt 27 procent thuis sneller afgeleid te zijn dan op kantoor, bijna een verdubbeling van het percentage vrouwen (zestien procent). Franke: "Vrouwen blijken een betere discipline te hebben wanneer het op thuiswerken aankomt. Misschien hebben mannen de sociale controle van het kantoor meer nodig om gefocust te blijven. Voor mijzelf geldt dit in ieder geval wel."



Huishoudelijke taken

Van de ondervraagden zegt iets meer dan een kwart dat thuiswerkende collega’s minder goed bereikbaar zijn dan hun collega’s op kantoor. Toch vindt 83 procent van hen dat iemand die thuiswerkt prima even tussendoor een huishoudelijke taak kan uitvoeren, zoals een wasje draaien of het huis stofzuigen. Franke: "Zolang de kwaliteit van het werk er niet onder heeft te leiden, mag u van mij alles. Collega’s op kantoor gaan bijvoorbeeld ook gewoon een rondje lopen, pakken koffie of staan even te kletsen. We zijn tenslotte geen robots, maar mensen."