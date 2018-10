 Populariteit thuiswerken zorgt voor toename werkkamers

Garages en logeerkamers worden vaker werkruimte - Acht procent van de in 2018 te koop staande huizen heeft een werkkamer die is ontstaan door een (of meer) slaapkamers om te bouwen. Deze werkkamers zijn bedoeld voor thuiswerken. Dit blijkt uit bureauonderzoek van beslist.nl.



Met name in forensenregio's beschikken huizen relatief vaak over een werkkamer.



Van logeerkamer tot werkkamer

Er wordt steeds meer vanuit huis gewerkt. Bijna 40 procent van de werkenden in Nederland werkt tegenwoordig wel eens (of regelmatig) thuis. Het ‘nieuwe werken’ neemt ook veranderingen met zich mee in huis. In steeds meer woningen is de logeerkamer namelijk omgebouwd tot werkkamer, of heeft de garage een nieuwe bestemming gekregen als kantoorruimte. Van de in 2018 te koop staande huizen in Nederland heeft bijna acht procent een werkkamer. Flevoland heeft met 12,2 procent het hoogste percentage van Nederland aan werkkamers. Groningen heeft met 6,4 procent procentueel het minste aantal werkkamers.



Thuiswerken kan voor milieubesparing van miljarden kilometers zorgen

62 procent van de Nederlanders woont en werkt niet in dezelfde gemeente. De gemiddelde afstand tussen woning en werk is 22,6 kilometer. Als de gehele beroepsbevolking één dag per week thuis zou werken, zou dit ongeveer 12,2 miljard woon-werk kilometers per jaar schelen. Dat is wekelijks 5.824 rondjes om de aarde; bij een gemiddeld verbruik goed voor 14,8 miljoen liter brandstof per week. Thuiswerken is dus ook goed voor het milieu.



Nederland Europees kampioen thuiswerken

Van alle Europeanen werken Nederlanders het vaakst thuis. Een totaal van 35,1 procent van de Nederlanders werkt wel eens thuis. Ook in IJsland, Luxemburg en Zweden wordt er vaak vanuit huis gewerkt. In Roemenië komt het ‘nieuwe werken’ het minst voor, daar werkt slechts 0,6 procent van de Roemenen (wel eens) vanuit huis.



Alle onderzoeksresultaten zijn hier terug te vinden.