 Bezoekers zakelijke evenementen blijven thuis uit angst voor Corona-virus

Live-events zet u in handomdraai om in webinars - Nu het aantal Corona-besmettingen toeneemt, neemt de interesse om deel te nemen aan beurzen, seminars of andere zakelijke evenementen af. Vorige week werd Mobile World Congress in Barcelona al afgelast, sindsdien wordt het ene na het andere live-evenement gecanceld. Sommige organisaties verbieden medewerkers zelfs om nog deel te nemen aan externe events.



Veel van deze gelegenheden zijn prima te vervangen door webinars. Wanneer wel en in welk geval juist niet? En hoe pakt u dat aan? Lewis geeft antwoord.



1. Beoordeel of onderwerp geschikt is voor webinar

Veel zakelijke evenementen draaien om kennisoverdracht en daarvoor hoeven deelnemers niet per se fysiek aanwezig te zijn. Als het gaat om een productlancering, is het soms wel beter dat in het echt te doen. Dat geldt vooral voor luxeproducten; een parfum moet u in het echt beleven, dat lukt niet via een webinar. Maar een nieuw model smartphone, die kunt u prima virtueel lanceren.



2. Beoordeel welk platform het beste bij u past

Er is een groot aanbod aan webinartools met uiteenlopende eigenschappen die passen bij verschillende behoeftes. Denk goed na over wat u wilt bereiken. Zoekt u interactie? Dan is een live webinar met ingebouwde chat- of Q&A-functie geschikt. Wilt u juist alleen maar zenden? Dan kun t u prima vooruit met een vooraf opgenomen YouTube-uitzending. Wilt u juist live-moment pakken voor een grote groep mensen? Denk dan aan vooral ook Facebook Live. LinkedIn lanceerde onlangs ook een live video tool.



3. Een webinar presenteren is anders dan presenteren in een zaal

Als u daadwerkelijk aan de slag gaat een webinar, houd er dan rekening mee dat het presenteren voor een virtueel publiek heel anders is dan voor een (volle) zaal. U praat tegen een camera, ziet totaal geen interactie voor uw ogen gebeuren en er praat niemand direct terug. Over het algemeen vinden deelnemers van een webinar het ook spannend om een vraag te stellen. Zorg daarom ook altijd voor wat vooraf opgestelde vragen. U ‘faket’ dan als het ware wel uw Q&A, maar het moedigt anderen aan om ook een vraag te stellen. Kortom, u moet er wel tegen bestand zijn dat u uw publiek niet in de ogen kan kijken.



4. Plankenkoorts is bij een webinar niet nodig

Als u het juist spannend vindt om voor een volle zaal te presenteren, biedt een vooraf opgenomen webinar juist uitkomst. U kunt uitgebreid scripten, oefenen en als het niet naar uw zin is, doet u het gewoon opnieuw. Een nadeel bij een vooraf opgenomen webinar is uiteraard wel dat het iets lastiger is om live vragen te beantwoorden.



5. Een opgenomen webinar is automatisch deelbare content

Hebt u een mooie database opgebouwd waar u content mee kan delen? Mooi! Want een opgenomen webinar is uitstek goede content om te delen met deze groep. En waarom zou u deze content dan ook niet meteen breder uitzetten via bijvoorbeeld een (paid) social media campagne? Het volgen van een webinar is altijd laagdrempeliger dan het bijwonen van een live-event.