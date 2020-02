 Nederlands personeel steeds vaker ziek thuis

Pleidooi voor meer aandacht voor verzuimpreventie - In de afgelopen jaren is het gemiddelde ziekteverzuim, maar vooral het langlopende verzuim, fors gestegen. Juist mkb’ers worden hierdoor relatief hard geraakt want een zieke medewerker kost een werkgever gemiddeld € 250,- per dag. Sazas pleit voor meer aandacht voor preventie. Daarom adviseert de verzuimspecialist hoe men signalen van (langdurig) verzuim in een vroeg stadium kan herkennen en gerichter actie kan ondernemen.



Bjûkje de Heer, verzuimexpert bij Sazas, constateert dat klanten een sterke behoefte hebben aan advies over verzuimpreventie. ‘We zien in de landelijke cijfers dat het langdurig verzuim de afgelopen jaren verder is toegenomen. Een langdurig zieke medewerker betekent een financiële strop voor veel mkb’ers. Het aantal medewerkers met psychosociale klachten neem toe. Werkstress is uitgegroeid tot beroepsziekte nummer een. Binnen het mkb wordt zelfs 25 procent van het langdurig verzuim veroorzaakt door stressgerelateerde klachten. Dat is niet gek; met de huidige krappe arbeidsmarkt, hoeveelheid aan externe prikkels en een economie die groeit moet er meer werk gedaan worden. Ondernemers kunnen namelijk niet altijd voldoende personeel vinden. Dat zorgt voor veel werkdruk. Tegelijkertijd moeten we met z’n allen steeds langer doorwerken door de verhoging van de pensioenleeftijd. Dat eist zijn tol van medewerkers die zwaar fysiek werk verrichten of hun verwachtingspatroon in duigen zien vallen.’



Tips van verzuimexpert Bjûkje de Heer:



#1 Durf het gesprek te voeren over werkplezier

Na een aantal jaar in dezelfde functie kan het soms zijn dat medewerkers niet voldoende plezier meer halen uit hun baan. Durf het gesprek aan te gaan over het carrièreperspectief van uw personeel. Wil een medewerker doorgroeien naar een andere functie of zijn er mogelijkheden om het werk op een andere manier in te vullen? En in sommige gevallen: kan uw medewerker niet beter doorgroeien naar een baan buiten uw organisatie? Veel werkgevers vinden het lastig om dat gesprek te voeren, maar juist die vragen zijn van groot belang als u wilt voorkomen dat een medewerker in de toekomst uitvalt.



#2 Maak een beoordelingsgesprek écht persoonlijk

Jaarlijks voeren veel werkgevers op vaste momenten gesprekken met hun medewerkers, zoals het beoordelingsgesprek of persoonlijk ontwikkelingsgesprek. Grijp deze momenten niet alleen aan om het over werk te hebben maar maak het gesprek persoonlijk door te vragen hoe het nou echt met iemand gaat. Hoe zit je privé in je vel? Veel medewerkers leggen niet 1,2,3 uit zichzelf hun problemen op tafel. Door initiatief te nemen verlaagt u die drempel. Weet u bijvoorbeeld hoeveel medewerkers er bij u mantelzorger zijn?



#3 Verdiep u in verzuim en verzekeren

In het geval dat u als werkgever toch te maken krijgt met langdurig verzuim, kunt u maar beter voorbereid zijn, want de financiële consequenties zijn groot. Verdiep u daarom in verschillende verzuimverzekeringen en kies de partner die past bij uw bedrijf.



#4 Houd oog voor de privésituatie

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat medewerkers met de juiste werk-privébalans beter presteren en minder vaak ziek zijn. Als een medewerker geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld een ziek familielid of een sterfgeval kan deze balans verstoord raken. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vroeg daar recent aandacht voor in zijn rapport ‘Het betere werk’. Houd daarom oog voor de privésituatie van personeel en maak de privésituatie van medewerkers bespreekbaar door betrokkenheid te uiten. Wat kunt u als werkgever doen om uw medewerker in deze moeilijke tijd te ontlasten?