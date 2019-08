Werkgevers stimuleren duurzame auto's nauwelijks Zakelijke rijders tanken vooral diesel - Nederlandse werkgevers sturen hun werknemers amper aan op het gebruik van elektrische of hybride auto’s. Slechts 18 procent van de werknemers wordt bij de selectie van een nieuwe auto gevraagd om te letten op het brandstoftype. De werknemers worden vaker gevraagd te kijken naar de maandelijkse leaseprijs (39,6 procent), de hoogte van de catalogusprijs (25,8 procent) of het automerk (26,9 procent).



Dit blijkt uit de jaarlijkse Duurzame Mobiliteitsmonitor onder ruim 1.000 zakelijke rijders van Panelwizard in opdracht van EVBox, de wereldwijde marktleider in laadoplossingen voor elektrische auto’s.



Kristof Vereenooghe, CEO van EVBox: ‘Het aandeel zakelijke EV-rijders moet fors omhoog. Een kwart van de CO2-uitstoot wereldwijd komt voort uit automobiliteit. En de zakelijke markt beslaat meer dan de helft van alle nieuwe personen- en bestelauto’s. Veel zakelijke auto’s komen als occasion bij de consument terecht. Om het vervoer te verduurzamen en het klimaat te ontlasten is het daarom van enorm belang dat de zakelijke markt de juiste weg inslaat.’



Laden is soms lastig

De meerderheid (57,7 procent) van de zakelijke automobilisten in Nederland rijdt minimaal 20.000 kilometer. Een kwart van alle zakelijke rijders schrijft jaarlijks meer dan 40.000 kilometer bij op de teller. Werknemers die een hybride of elektrische auto rijden zijn kritisch over het aanbod van laadoplossingen door werkgevers.



Zakelijke rijders gooien vooral diesel in hun wagens (49,9 procent). 38,1 procent gebruikt benzine en slechts 3,2 procent heeft een elektrische motor. Doorsturen Reageer

