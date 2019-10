Overheid koploper in digitaal werken Thuiswerkbeleid bij Nederlandse bedrijven loopt achter op praktijk - De overheid loopt voorop als het gaat om het aanbieden van digitale werkplekken. Ook zijn kantoren van overheidsinstellingen doorgaans uitgerust met de beste connectiviteit.



Dit blijkt uit het onderzoek Digitale Mobiliteit dat werd uitgevoerd door Smart Profile, in samenwerking met Dutch IT-channel, Dutch Connect en het platform Uitdefileaanhetwerk. Michiel Alkemade, eigenaar van Smart Profile, overhandigde de resultaten uit het onderzoek , tijdens het Digital Workplace event in Haarlem, aan VVD Tweede Kamerlid Jan Middendorp.

Een substantieel deel van werkend Nederland kan in principe altijd en overal werken en communiceren. Het onderzoek Digitale Mobiliteit geeft antwoord op de vraag in hoeverre werken op afstand werkelijk wordt ondersteund door beleid en management cultuur en in hoeverre connectiviteit, hardware en software hieraan bijdragen. Het onderzoek combineert antwoorden uit een online enquête onder 345 respondenten, aangevuld met inzichten uit Smart Profile’s market intelligence.



63 procent heeft beleid voor werken op afstand

Van de ondervraagde organisaties gaf 63 procent aan dat er beleid is ten aanzien van ‘werken op afstand’. Bij maar liefst 95 procent is het toegestaan om op afstand te werken en bij 91 procent van de organisaties wordt dit ook daadwerkelijk gedaan. Deze resultaten, vergelijkbaar met 2018, tonen aan dat beleid omtrent thuiswerken nog achterloopt met de praktijk.



Overheid loopt voorop met ICT-infrastructuur

Uit de data van Smart Profile blijkt dat de overheid koploper is ten aanzien van connectiviteit. Hier wordt relatief vaker gebruikgemaakt van tools die dit ondersteunen zoals VoIP-oplossingen, Mobile Device Management (MDM) en virtuele desktops (VDI). Opvallend is dat de ICT-sector zelf op sommige punten nog een flinke inhaalslag te maken heeft. In die markt maakt slechts negentien procent van de organisaties gebruik van een VDI-oplossing. Binnen de ICT-sector zijn er echter ook goede voorbeelden, zo lopen bedrijven als Microsoft, KPN en VodafoneZiggo juist voorop als het gaat om flexwerken en kijken ze kritisch naar het aantal kantoorlocaties.

Software uit de cloud is bij 68 procent van de Nederlandse organisaties gemeengoed. Bij onderwijsinstellingen ligt dit percentage met 93 procent hoger. De ICT-markt volgt met 80 procent, terwijl de overige sectoren niet hoger scoren dan 69 procent.



Milieu geen drijfveer voor minder kilometers

Slechts achttien procent van de respondenten gaf aan dat er een actief stimuleringsbeleid is ten aanzien van het inchecken in een flexkantoor. Het milieu lijkt ook nog geen drijfveer om het aantal woon-werk kilometers te verminderen: bij slechts drie op de tien organisaties is sprake van MVO-gedreven beleid om minder autokilometers te maken en dus meer thuis te werken.

Als er wel naar een werkplek gereisd wordt, gebeurt dit in de ICT-branche al het vaakst met een hybride en/of volledig elektrische voertuig. Waar in de ICT-sector bij 57 procent van de wagenparken een hybride of elektrische auto of busje aanwezig is, is dat in totaliteit 36 procent. Op het gebied van volledig elektrische voertuigen in het wagenpark wordt de ICT-branche op de voet gevolgd door de overheid met respectievelijk 22 en 21 procent. Als het gaat om het aanbieden van een fietsplan spant de zorgsector de kroon met 58 procent van de locaties. De overheid scoort ook sterk met een fietsplan bij 34 procent en een mobiliteitspas bij 31 procent.

