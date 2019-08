 Zakelijke rijder gaat het liefst met zijn leaseauto op vakantie

Trekgewicht blijft belangrijk - Met de leaseauto op vakantie is de derde belangrijkste reden waarvoor een leaseauto gebruikt wordt. Op plek een en twee staan respectievelijk familie/vrienden bezoeken en winkelen/boodschappen doen.



Vanwege de vakantieplannen met de leaseauto is het trekgewicht van een leaseauto een belangrijke aanschafcriteria voor zakelijke rijders.

De leaseauto(zakenauto) is voor veel zakelijke rijders een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar liefst 88 procent van de zakelijke rijders gebruikt de zakenauto ook privé (betaalt bijtelling). Daarbij staat het vakantiegebruik met de zakenauto (met 68 procent) op de derde plaats. Familie/vrienden-bezoek is het belangrijkste privé-doel voor de zakenauto (82 procent). Winkelen/boodschappen doen is voor 70 procent van de zakelijke rijders belangrijk.

Het is geen verrassing dat de zakelijke rijder, die zijn zakenauto bijtelt, het liefst met de zakenauto op vakantie gaat. Maar dat het met 68 procent het derde belangrijkste privé-doel is, is wederom een bevestiging dat de zakenauto onderdeel is van de gezinsmobiliteit.



Trekgewicht blijft belangrijk

Het trekgewicht van een auto is een belangrijke factor bij het kiezen van een nieuwe zakenauto. Voor twaalf procent van de zakelijke rijders was het trekgewicht zelfs de belangrijkste reden om voor de huidige zakenauto te kiezen.

Van het huidige aanbod elektrische auto’s zijn er slechts drie modellen die een trekgewicht van meer dan 1.500 kg hebben, en dus gemakkelijk bijv. een caravan kunnen trekken. Dat zijn de Audi E-tron (1.800 kg), Mercedes-Benz EQC (1.800 kg) en Tesla Model X (2.268 kg). Een hoog trekgewicht zorgt voor een grote praktische inzetbaarheid en mede daardoor heeft de Tesla Model X vorig jaar de EV van het Jaar 2019 verkiezing gewonnen.



Andere voorbereiding

Als u met uw zakenauto op vakantie gaat, dan moet u zich wel anders voorbereiden, dan met een privéauto. Bijvoorbeeld: mag u met uw zakenauto op vakantie van uw werkgever / de leasemaatschappij? Hebt u een brandstofpas om in het buitenland te tanken of kunt u uw brandstofkosten met fe bijtelling verrekenen. Waar kunt u allemaal elektrisch laden in het buitenland? Meer vakantie-tips vindt u hier.